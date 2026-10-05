Follia a Pechino: Medvedev colpisce uno spettatore e viene squalificato, Djokovic in finale

Novak Djokovic ha battuto in due set Daniil Medvedev raggiungendo la finale del " China Open ", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 4.089.385 in corso sul cemento dell'Olympic Green Tennis Center di Pechino. Risultato dell'incontro 7-5, 5-3 per il serbo. Il secondo set non si é concluso per squalifica del russo, che in un momento di rabbia ha colpito involontariamente uno spettatore con la palla. Per il titolo domani Djokovic affronterà Alex De Minaur , quinto favorito del torneo e numero 9 del mondo che ha superato in semifinale il polacco Hubert Hurkacz, 34 del ranking internazionale , costretto al ritiro per problemi fisici sul punteggio di 6-4 3-2 in favore dell'australiano.

Il gesto di Medvedev. Cosa è successo

Il russo, allontanato dal campo, riceverà una pesante multa, per aver colpito con una pallinata all'occhio uno spettatore. Il gesto di stizza di Medvedev è avvenuto sul punteggio di 7-5 5-3 15-15 in favore del serbo. Un gesto di intemperanza, anche sfortunato, quello del russo, che di certo voleva "tirare via" la pallina dopo un mancato recupero e colpire il backdrop del campo. La pallina invece è andata poco sopra e ha colpito in un occhio uno spettatore posizionato in prima fila: da qui la squalifica di Medvedev e il successo "a tavolino" per Djokovic, che comunque era al servizio, a un passo dalla vittoria.

Djokovic continua a riscrivere record

Continua a riscrivere record, dunque, il tennista di Belgrado, che nel torneo di Pechino è giunto alla 33esima vittoria consecutiva: superato ieri Rafa Nadal, che deteneva il primato di successi di fila in una singola manifestazione. Lo spagnolo si è "fermato" a quota 31 nel major del Roland Garros, vincendo sempre dal 2005 al 2008, prima di perdere negli ottavi di finale nel 2009 contro Robin Soderling. Djokovic nella capitale cinese non ha mai perso una partita in carriera (in sette partecipazioni). Nel "China Open" ha trionfato sei volte: nel 2009, nel 2010 e dal 2012 al 2015. Nell'ultima affermazione ha battuto in finale proprio Nadal.

Medvedev: "E' stato al 100% un incidente"

"Mi dispiace terribilmente per lo spettatore. Sto cercando di mettermi in contatto con lui, se lo desidera. Spero di poterlo incontrare di persona, chiedergli scusa e vedere come sta". Così un Daniil Medvedev visibilmente amareggiato dopo l'episodio che ha portato alla sua squalifica nella semifinale del China Open contro il serbo Novak Djokovic. "E' stato al 100% un incidente. Si può vedere che non ho colpito la palla per rabbia. In realtà faccio molte cose sbagliate, ma di solito colpire o scagliare la palla non fa parte del mio comportamento. La palla stava tornando indietro, quindi ho cercato semplicemente di colpirla, di tirarla in un punto qualsiasi, in modo che non uscisse dal campo", ha spiegato il moscovita.

Medvedev: "Mi sono sentito malissimo..."

"Quando ho visto quello che era successo, mi sono sentito malissimo perché, ancora una volta, non credo di essermi mai trovato in una situazione del genere. Spero che lo spettatore stia bene, è la cosa più importante perché in situazioni di questo tipo non si sa mai - ha aggiunto -. Nel mio gesto non c'era assolutamente rabbia. Non era nemmeno particolarmente frustrazione. Non l'ho colpita forte, però ho colpito lui. In questo momento mi importa davvero solo di quello spettatore. Spero di poterlo incontrare e di poter in qualche modo rimediare a quello che è successo".