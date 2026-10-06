Sinner, il ginocchio dice basta: terapia conservativa e rientro rinviato al 2027

La stagione del numero 1 al mondo si chiude con la decisione di continuare il percorso di recupero dall'infortunio che lo ha costretto ai box dalla finale di Wimbledon
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Pubblicato il 06.10.2026, 10:37

1 min

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Jannik Sinner non tornerà in campo prima della fine della stagione. L'annata del numero 1 al mondo si chiude con la scelta di continuare con la terapia conservativa del ginocchio e di rinunciare dunque anche alla difesa del titolo alle Finals di Torino. Il campione azzurro - che per ultimo aveva dato forfait al 1000 di Shanghai - rimanda dunque il ritorno al 2027 con un messaggio video diffuso sui propri profili social. 

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