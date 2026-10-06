Sinner, il ginocchio dice basta: terapia conservativa e rientro rinviato al 2027
La stagione del numero 1 al mondo si chiude con la decisione di continuare il percorso di recupero dall'infortunio che lo ha costretto ai box dalla finale di Wimbledon
Jannik Sinner non tornerà in campo prima della fine della stagione. L'annata del numero 1 al mondo si chiude con la scelta di continuare con la terapia conservativa del ginocchio e di rinunciare dunque anche alla difesa del titolo alle Finals di Torino. Il campione azzurro - che per ultimo aveva dato forfait al 1000 di Shanghai - rimanda dunque il ritorno al 2027 con un messaggio video diffuso sui propri profili social.
Seguono aggiornamenti.
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