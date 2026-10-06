Alcaraz, trionfo a Tokyo contro Lehecka: "Speciale avere di nuovo un trofeo tra le braccia"

Nel giorno in cui Jannik Sinner annuncia che tornerà in campo non prima del 2027 , Carlos Alcaraz torna a vincere un torneo e lo fa al Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships, l'Atp 500 disputato sul cemento di Tokyo. In finale lo spagnolo, numero 3 al mondo e testa di serie numero 1 del torneo, ha battuto in due set il ceco Jiri Lehecka , numero 19 del mondo, con il punteggio di 7-6 (4), 6-4, al termine di una gara durata poco più di un'ora e mezza. L'ultimo successo ufficiale per il tennista spagnolo risale addirittura al torneo di Doha di febbraio 2026, con la finale persa a Monte Carlo contro Sinner e l'infortunio rimediato in Spagna nel match contro Machac dal quale fu costretto a ritirarsi. Da lì il lungo calvario per Alcaraz, che può definirsi finalmente concluso.

Alcaraz: "Speciale avere ancora un trofeo tra le braccia"

"È speciale avere ancora un trofeo tra le braccia al secondo torneo dopo l'infortunio". Queste le parole di Carlos Alcaraz al termine di un trionfo che mancava da tanto, troppo tempo per uno come lui. Il numero 3 del ranking ATP ha proseguito:"In questa settimana non ho giocato al meglio, ma ho trovato le giuste soluzioni nei momenti importanti, ed è questo quello che conta. Direi anche che oggi ho giocato la partita in maniera più costante rispetto ai primi match. Molti pensieri ti passano per la testa quando sei infortunato - ha continuato -. Non sai mai se riuscirai a tornare quello che eri, se colpirai la palla come lo facevi prima. Ho cercato di scacciare quei pensieri perché sapevo che sarei tornato solo quando sarei tornato al 100%, quindi non devo avere paura in campo e devo spingere al 100%" ha concluso Alcaraz.