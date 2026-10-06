Djokovic trionfa a Pechino: De Minaur perde il primo set e poi si ritira
PECHINO (CINA) - Nel giorno in cui Jannik Sinner annuncia di aver concluso anticipatamente il suo 2026 tennistico e Carlos Alcaraz conquista il torneo di Tokyo, Novak Djokovic torna a sollevare al cielo un trofeo. Il 39enne serbo, infatti, ha trionfato al "China Open", Atp 500 con montepremi totale pari a 4.089.385 dollari disputato sul cemento dell'Olympic Green Tennis Center di Pechino.
De Minaur non ce la fa: Djokovic trionfa a Pechino
Il numero 11 del mondo e sesta forza del tabellone, ha superato Alex De Minaur nell'ultimo atto: Nole ha conquistato il primo set al tiebreak in un'ora e otto minuti di gioco, dopodiché l'australiano ha chiamato il medical timeout prima di alzare bandiera bianca a causa di un problema fisico dopo essersi aggiudicato il primo game del secondo parziale.
Per Djokovic si tratta del titolo numero 102 in carriera, il 14° nei tornei 500, il sesto a Pechino (seguono le cinque affermazioni a Dubai e i successi a Basilea, Tokyo e Astana). Il classe '87 guida l'albo d'oro del torneo davanti a Michael Chang, vincitore delle prime tre edizioni (1993-1995), Sinner e Nadal, entrambi a quota due. Il serbo non alzava al cielo un trofeo da quasi un anno, novembre 2025, quando superò in finale Lorenzo Musetti in rimonta ad Atene.
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