Djokovic trionfa a Pechino: De Minaur perde il primo set e poi si ritira

De Minaur non ce la fa: Djokovic trionfa a Pechino

Il numero 11 del mondo e sesta forza del tabellone, ha superato Alex De Minaur nell'ultimo atto: Nole ha conquistato il primo set al tiebreak in un'ora e otto minuti di gioco, dopodiché l'australiano ha chiamato il medical timeout prima di alzare bandiera bianca a causa di un problema fisico dopo essersi aggiudicato il primo game del secondo parziale.

Per Djokovic si tratta del titolo numero 102 in carriera, il 14° nei tornei 500, il sesto a Pechino (seguono le cinque affermazioni a Dubai e i successi a Basilea, Tokyo e Astana). Il classe '87 guida l'albo d'oro del torneo davanti a Michael Chang, vincitore delle prime tre edizioni (1993-1995), Sinner e Nadal, entrambi a quota due. Il serbo non alzava al cielo un trofeo da quasi un anno, novembre 2025, quando superò in finale Lorenzo Musetti in rimonta ad Atene.

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