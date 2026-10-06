"Sinner, me lo chiedete tutti ma…": Panatta e il messaggio dopo l'annuncio ufficiale

"Come sta Sinner? È la domanda che tutti mi fanno. Capisco la curiosità e l’interesse, ma sinceramente non lo so... Mi dispiace molto che Jannik debba chiudere qui la stagione. Sono sicuro che, insieme al suo staff e soprattutto ai medici, abbia fatto la scelta più saggia". Così Adriano Panatta commenta la decisione del 25enne di San Candido di fermarsi fino a fine anno per recuperare completamente dall'infortunio al ginocchio .

Panatta e il consiglio a Sinner

"La salute viene prima di tutto, e quando c’è di mezzo un problema fisico, per un atleta di alto livello, bisogna avere la pazienza di recuperare bene, di fermarsi, senza forzare i tempi - aggiunge -. Jannik è giovane, ha ancora tantissimi anni davanti e sono convinto che tornerà più forte di prima. Adesso deve pensare soltanto a curarsi e a stare bene. Gli faccio un grande in bocca al lupo per il recupero e spero di rivederlo presto in campo".

Panatta e i "problemi" del tennis contemporaneo

Un concetto già espresso dall'ex numero 4 al mondo nei mesi scorsi quando aveva invitato alla prudenza, sostenendo che un rientro affrettato avrebbe potuto comportare rischi maggiori. L’ex campione aveva allargato il discorso alla situazione generale del tennis contemporaneo, evidenziando come l’intensità del gioco, la quantità di appuntamenti e i ritmi sostenuti abbiano aumentato il rischio di infortuni. Secondo la sua analisi, oggi i giocatori sono sottoposti a uno sforzo fisico e mentale molto maggiore rispetto al passato. L'idea, dunque, è che lo stop di Sinner non debba essere letto soltanto come una rinuncia a qualche torneo, ma come un investimento sulla sua carriera futura.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito