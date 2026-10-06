Asia vincente per LOTTO: Cash trionfa a Pechino, Vacherot entra nella top 15

A Pechino, Julian Cash ha aggiunto un nuovo trofeo alla sua stagione, conquistando il titolo del China Open nel doppio maschile in coppia con Lloyd Glasspool. La vittoria in finale contro Sander Arends e David Pel (6-3, 3-6, 10-6), risolta con lucidità nel super tie-break, vale per il tennista britannico il terzo titolo ATP dell’anno e porta con sé l’immagine di un atleta che ha fatto della potenza, della rapidità e dell'istinto competitivo la propria cifra.

Contemporaneamente, al Japan Open di Tokyo, Valentin Vacherot ha raggiunto le semifinali con una serie di straordinarie vittorie, assicurandosi per la prima volta in carriera l’ingresso nella Top 15 del ranking mondiale. Un traguardo che conferma la crescita di un atleta in costante ascesa e, insieme al successo di Cash a Pechino, fotografa la presenza di Lotto ai massimi livelli del tennis mondiale.

Per Lotto, essere al fianco degli atleti che hanno scelto di indossare la sua iconica losanga significa condividere un percorso fatto di ambizione, ricerca e prestazioni. Una relazione che va oltre la semplice sponsorship: essere sul campo significa comprenderne le esigenze, anticipare la performance e trasformare tecnologia e design in strumenti al servizio della competizione.

FOCUS ON | LOTTO SPORT ITALIA

Fondata nel 1973 a Montebelluna, nel cuore del distretto calzaturiero veneto, Lotto è una delle realtà italiane più riconosciute nel panorama sportivo internazionale. L'esordio avviene con le scarpe da tennis, seguite ben presto dalle collezioni dedicate al calcio e alle principali discipline sportive. Fin dagli inizi, il marchio si distingue per l'iconico simbolo della doppia losanga, sintesi di un campo da tennis e di uno da calcio, divenuto emblema di passione, rispetto e fair play. Nel corso della sua storia, Lotto ha accompagnato campioni leggendari come John Newcombe, Boris Becker, Martina Navratilova, Dino Zoff, Ruud Gullit, Cafu, Andriy Shevchenko e Francesca Schiavone, contribuendo ad alcune delle pagine più memorabili dello sport internazionale. Lotto continua a essere protagonista ai massimi livelli del calcio e del tennis professionistico, con numerosi club e centinaia di calciatori e tennisti che scelgono le sue calzature e il suo abbigliamento in oltre 100 Paesi. Ogni giorno il marchio è presente sui campi di tutto il mondo, portando la propria visione fondata su innovazione, performance e autentico stile italiano. Accanto alle collezioni dedicate all'agonismo, Lotto sviluppa linee sportive pensate per il benessere e l'attività fisica, oltre a collezioni lifestyle dedicate all'utilizzo quotidiano, tra cui Lotto Leggenda, che reinterpreta in chiave contemporanea i modelli più iconici della storia del marchio. Da oltre cinquant'anni, Lotto continua a coniugare tradizione, ricerca, design e innovazione, promuovendo uno stile di vita attivo che unisce performance, benessere e stile italiano.