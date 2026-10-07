Il Prof. Lisi e la decisione di Sinner: "Sindrome della bandelletta? Scelta giusta, serve riposo"
«Si gioca troppo sul cemento. So bene che è la superficie preferita di Jannik Sinner, ma è giusto porre il problema. Una stagione più orientata verso la terra rossa avrebbe il potere di salvaguardare al meglio la salute dei tennisti». Uno degli argomenti preferiti da Rodolfo Lisi, posturologo e cinesiologo, professore di Scienze Motorie a Cassino, 20 libri pubblicati sul tema “tennis e salute”, il ventunesimo in uscita ai primi di novembre, “La scienza semplice del tennis”.
Lisi: "Il cemento determina frenate brusche"
«Se a causare il dolore al ginocchio è la bandelletta ileo-tibiale, non c’è altro che il riposo. La scelta finale di Sinner è quella giusta. Sono problemi che nascono dal sovraccarico, cioè dalla ripetizione continua di un movimento. Ne soffrono soprattutto tennisti e runner. In entrambi i casi i confronti avvengono spesso su campi e strade in cemento, che nel tennis è diventata la superficie con il maggior numero di tornei. Va ricordato che il cemento, a differenza della terra, dell’erba e dei moderni campi in resina sintetica, non assorbe l’energia dell’impatto. Questa forza d’urto si scarica direttamente sulle articolazioni e sulle strutture connettivali delle gambe, inclusa la bandelletta ileo-tibiale». «Nel tennis - è la conclusione di Lisi -, il cemento aumenta grip e attrito. Ciò determina frenate brusche e cambi di direzione repentini che aumentano la compressione e la tensione laterale sul ginocchio».
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