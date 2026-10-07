Il Prof. Lisi e la decisione di Sinner: "Sindrome della bandelletta? Scelta giusta, serve riposo"

«Si gioca troppo sul cemento. So bene che è la superficie preferita di Jannik Sinner, ma è giusto porre il problema. Una stagione più orientata verso la terra rossa avrebbe il potere di salvaguardare al meglio la salute dei tennisti». Uno degli argomenti preferiti da Rodolfo Lisi , posturologo e cinesiologo, professore di Scienze Motorie a Cassino, 20 libri pubblicati sul tema “ tennis e salute”, il ventunesimo in uscita ai primi di novembre, “La scienza semplice del tennis”.

Lisi: "Il cemento determina frenate brusche"

«Se a causare il dolore al ginocchio è la bandelletta ileo-tibiale, non c’è altro che il riposo. La scelta finale di Sinner è quella giusta. Sono problemi che nascono dal sovraccarico, cioè dalla ripetizione continua di un movimento. Ne soffrono soprattutto tennisti e runner. In entrambi i casi i confronti avvengono spesso su campi e strade in cemento, che nel tennis è diventata la superficie con il maggior numero di tornei. Va ricordato che il cemento, a differenza della terra, dell’erba e dei moderni campi in resina sintetica, non assorbe l’energia dell’impatto. Questa forza d’urto si scarica direttamente sulle articolazioni e sulle strutture connettivali delle gambe, inclusa la bandelletta ileo-tibiale». «Nel tennis - è la conclusione di Lisi -, il cemento aumenta grip e attrito. Ciò determina frenate brusche e cambi di direzione repentini che aumentano la compressione e la tensione laterale sul ginocchio».