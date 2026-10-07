Berrettini parte col piede giusto a Shanghai: battuto Kovacevic in rimonta. Fuori Cinà
Parte col piede giusto il cammino di Matteo Berrettini al "Rolex Shanghai Masters", il penultimo Masters 1000 della stagione in corso sul cemento del Qi Zhong Tennis Center con un montepremi di 9.415.725 dollari. Il romano, numero 46 del ranking Atp, ha sconfitto 6-7(3) 6-1 6-4 lo statunitense Aleksandar Kovacevic (numero 81 del mondo), che ha affrontato per la prima volta in carriera. Berrettini sarà il primo avversario di Brandon Nakashima, testa di serie numero 14, che ha sconfitto nell'unico precedente confronto diretto all'Australian Open 2022.
Gioia Berrettini, out Cinà
"Sono molto contento della reazione che ho avuto dopo aver perso il primo set. Ho continuato a giocare, sono davvero orgoglioso", ha poi commentato Berrettini, "sentivo che avevo giocato meglio di lui, che avevo avuto più chance. Ho perso un punto al servizio secondo me, fino al tie-break e poi ho commesso due doppi falli, insomma non ho giocato bene. Ma ho reagito, come non ero riuscito a fare in una situazione simile la scorsa settimana però ho reagito e soprattutto ho reagito perché la settimana scorsa non ero riuscito a farlo, era una situazione simile, quindi molto contento di come ho gestito quel momento di nervosismo". Federico Cinà, invece, esce al primo turno per mano di Alex Molcan. Il 19enne palermitano numero147 del mondo, entrato nel tabellone principale vincendo i due match di qualificazioni, fa suo il primo set ma cede alla rimonta dello slovacco, numero 84 Atp, che si impone col punteggio finale di 4-6 6-1 6-2.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS