Berrettini parte col piede giusto a Shanghai: battuto Kovacevic in rimonta. Fuori Cinà

Gioia Berrettini, out Cinà

"Sono molto contento della reazione che ho avuto dopo aver perso il primo set. Ho continuato a giocare, sono davvero orgoglioso", ha poi commentato Berrettini, "sentivo che avevo giocato meglio di lui, che avevo avuto più chance. Ho perso un punto al servizio secondo me, fino al tie-break e poi ho commesso due doppi falli, insomma non ho giocato bene. Ma ho reagito, come non ero riuscito a fare in una situazione simile la scorsa settimana però ho reagito e soprattutto ho reagito perché la settimana scorsa non ero riuscito a farlo, era una situazione simile, quindi molto contento di come ho gestito quel momento di nervosismo". Federico Cinà, invece, esce al primo turno per mano di Alex Molcan. Il 19enne palermitano numero147 del mondo, entrato nel tabellone principale vincendo i due match di qualificazioni, fa suo il primo set ma cede alla rimonta dello slovacco, numero 84 Atp, che si impone col punteggio finale di 4-6 6-1 6-2.