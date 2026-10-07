Sinner, lo stop costa caro: la cifra monstre che non incasserà per l'infortunio

Si salvano gli sponsor

Circa 10 milioni riguardano solo il montepremi dei tornei che Sinner ha saltato (Montreal, Cincinnati, US Open, Pechino e Shanghai) e salterà (Vienna, Parigi, ATP Finals). Si tratta però di una cifra relativa all'ipotesi in cui l'azzurro avesse replicato i risultati dello scorso anno: se ad esempio avesse giocato e vinto Shanghai (dove un anno fa uscì di scena ai sedicesimi per l'infortunio contro Grieskpoor), la cifra sarebbe ancora più alta. Oltre al montepremi, da segnalare la rinuncia al ricco Bonus Pool ATP dedicato ai Masters 1000 e alle Finals: l'azzurro era destinato a un premio di circa 4 milioni di euro - dopo aver vinto i primi 5 Masters 1000 dell'anno - che però svanirà a causa della mancata partecipazione agli appuntamenti di fine stagione.

Tornei 500 come Pechino o Vienna riconoscono gettoni di partecipazione ai campionissimi per attrarre pubblico e sponsor: Sinner, non potendo giocarli, rinuncia quindi ad altri 2 milioni. Sinner non incasserà nemmeno il gettone di partecipazione di 1.3 milioni al Six Kings Slam, che al vincitore (Jannik lo è stato nel 2024 e 2025, le prime due edizioni) riserva anche un premio finale di 6 milioni di dollari. Chiusura sugli sponsor, il fattore meno coinvolto. Al campione di Wimbledon entrano infatti circa 35 milioni all'anno grazie a ben 14 partnership commerciali, e il suo lungo infortunio inciderà per "appena" un milione di euro tra vendite e risultati, mentre i contratti principali rimangono blindati.