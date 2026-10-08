Sinner e quell’ombra di addio, futuro in bilico: un precedente parla chiaro

La bandelletta che vien dalla vicenda Sinner è da ieri il termine più modaiolo in Italia , il Paese dove si dà del talentuoso a chi s’immagina disponga di “talentuo” (tranquilli, è un francesismo…) e parla dello Spread come fosse il vicino di casa. Effetto Sinner, se vi va di circoscrivere il fenomeno. Con ricadute però sul dibattito nazionale, dove fa scalpore, sguazzando nei social, scoprire oggi quanti fossero al corrente di una bandelletta di tessuto connettivo che muova dal bacino per agganciarsi alla tibia e possa riflettersi sul ginocchio.

Si sprecano i “l’avevo detto io”, eterna parola d’ordine degli iscritti al Club di chi già sapeva tutto, compreso come sarebbe andata a finire la storia. Perché non hanno avvisato Sinner, quanti sostengono che sia stato male consigliato? E poi, da chi? Medici, staff, amici e familiari, se stesso?

Sinner verso il ritorno

State calmi, voi che tutto sapete… Se Jannik ha dei dubbi sulla vicenda, se ritiene che i tentativi fatti per partecipare a Pechino abbiano aggravato l’infiammazione, non avrà problemi a chiarirlo con i fatti, da qui ai fatidici cento giorni che lo separano dagli Australian Open, primo obiettivo importante del ritorno. L’ha fatto altre volte, in passato. Almeno due… Quando ha piantato in asso Piatti e il suo team, e quando ha sciolto il connubio con una parte dello staff (Panichi e Badio). E lo farà con i suoi modi, senza preavviso e senza spiegazioni.