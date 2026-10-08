Tutti per Sinner, da Berrettini a Courtois: i messaggi di supporto dal mondo dello sport
Gli amici si vedono nel momento del bisogno, recita un noto proverbio, e allora non stupisce che all’annuncio di Jannik Sinner che il suo 2026 è finito la reazione più densa di empatia e sensibilità sia quella di Matteo Berrettini. «Non me lo aspettavo – ha ammesso il romano intervistato dopo l’esordio vincente nel Masters 1000 di Shanghai -. So cosa significa essere infortunati in questo modo, e che quando sei infortunato non hai voglia di parlare... Non chiederei mai a Jannik cosa c'è che non va, che tipo di infortunio ha e per quanto tempo starà fuori, perché so quanto sia difficile tutto questo a livello mentale. L'ultima cosa che vuoi è avere qualcuno che ti chiede continuamente quando tornerai, come sta il tuo ginocchio. Lo rispetto».
Berrettini: "Lo stiamo aspettando"
Dunque da parte di “The Hammer” la scelta di non soffermarsi sui dettagli medici, dando priorità al benessere mentale del compagno di nazionale in questo momento. Del resto, se c’è qualcuno nel circuito che conosce da vicino la frustrazione e il peso psicologico causati dai problemi fisici, quello è proprio Matteo, più volte fermato da infortuni in carriera. L’ex n.4 del mondo ha voluto far sentire la sua vicinanza al 25enne di Sesto Pusteria con un messaggio privato. «Gli ho scritto per dirgli che tutti noi lo stiamo aspettando. Purtroppo, in questo periodo della stagione abbiamo perso il migliore del mondo, ma allo stesso tempo so che ha uno dei migliori team del tour intorno a lui. Sicuramente Jannik ha la migliore mentalità che abbia mai visto nella mia vita. Sono sicuro che ha preso la decisione giusta, e che tornerà più forte. Tutti sanno che è un ragazzo fantastico, un mio ottimo amico, una persona eccezionale. E tutti – ha concluso Berrettini - non vediamo l'ora di rivederlo competere nel 2027». Parole che attestano una volta di più il legame tra questi due protagonisti dei trionfi italiani in Coppa Davis, in tempi diversi.
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