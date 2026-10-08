Tutti per Sinner, da Berrettini a Courtois: i messaggi di supporto dal mondo dello sport

Gli amici si vedono nel momento del bisogno, recita un noto proverbio, e allora non stupisce che all’annuncio di Jannik Sinner che il suo 2026 è finito la reazione più densa di empatia e sensibilità sia quella di Matteo Berrettini. «Non me lo aspettavo – ha ammesso il romano intervistato dopo l’esordio vincente nel Masters 1000 di Shanghai -. So cosa significa essere infortunati in questo modo, e che quando sei infortunato non hai voglia di parlare... Non chiederei mai a Jannik cosa c'è che non va, che tipo di infortunio ha e per quanto tempo starà fuori, perché so quanto sia difficile tutto questo a livello mentale. L'ultima cosa che vuoi è avere qualcuno che ti chiede continuamente quando tornerai, come sta il tuo ginocchio. Lo rispetto».