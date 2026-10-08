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Arnaldi, esordio super a Shanghai: battuto Tomic in due set. Chi affronta ora

L'italiano vince in soli 52 minuti e approda ai trentaduesimi. Domani tocca a Cobolli e Musetti
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Pubblicato il 08.10.2026, 10:15

2 min

masters 1000 shanghaiArnaldi

Esordio positivo per Matteo Arnaldi nel tabellone principale del "Rolex Shanghai Masters", il penultimo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 9.415.725 dollari, in scena sui campi in cemento del "Qi Zhong Tennis Center" della metropoli cinese. Il giocatore ligure, numero 38 del ranking ATP, ha sconfitto al primo turno il qualificato australiano Bernard Tomic, numero 185 del mondo ma con un best ranking di 17, con l'eloquente punteggio di 6-3 6-1.

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Ora l'ostacolo Fritz

Ai 32esimi Arnaldi sfiderà Taylor Fritz, testa di serie numero 11. Una vittoria ciascuno nei precedenti: l'azzurro ha avuto la meglio ai sedicesimi di Acapulco nel 2024, ma lo statunitense si è preso la rivincita l'anno scorso agli ottavi a Washington. Tra gli altri incontri della giornata, da segnalare la vittoria di Stefanos Tsitsipas per 6-3 7-5 contro il qualificato belga Kimmer Coppejans: il greco sarà l'avversario di Luciano Darderi nel prossimo turno. Domani in campo gli altri italiani, con orari ancora da definire. Debutto per Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti rispettivamente contro Adrien Mannarino e Yi Zhou, mentre Matteo Berrettini, dopo la vittoria sudata al primo turno, affronterà Brandon Nakashima.

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