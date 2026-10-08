Arnaldi, esordio super a Shanghai: battuto Tomic in due set. Chi affronta ora

Ora l'ostacolo Fritz

Ai 32esimi Arnaldi sfiderà Taylor Fritz, testa di serie numero 11. Una vittoria ciascuno nei precedenti: l'azzurro ha avuto la meglio ai sedicesimi di Acapulco nel 2024, ma lo statunitense si è preso la rivincita l'anno scorso agli ottavi a Washington. Tra gli altri incontri della giornata, da segnalare la vittoria di Stefanos Tsitsipas per 6-3 7-5 contro il qualificato belga Kimmer Coppejans: il greco sarà l'avversario di Luciano Darderi nel prossimo turno. Domani in campo gli altri italiani, con orari ancora da definire. Debutto per Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti rispettivamente contro Adrien Mannarino e Yi Zhou, mentre Matteo Berrettini, dopo la vittoria sudata al primo turno, affronterà Brandon Nakashima.