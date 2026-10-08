Djokovic preoccupato per Sinner: "Rientrare non è mai facile soprattutto perché..."

“Lo contatterò per sapere come sta, ma sono sicuro che con il suo team stia facendo scelte sagge. È stato dominante in questi due anni con Carlos (Alcaraz, ndr), è stato il migliore giocatore al mondo e mancherà al tennis”. Così Novak Djokovic nel corso di una conferenza stampa in vista del Masters 1000 di Shanghai, a proposito dell'annuncio di Jannik Sinner che non giocherà più nel 2026. “Deve pensare a lungo termine – ha suggerito il serbo – e mi pare sia quello che sta facendo. Condivido molto questo tipo di mentalità. Ho sempre cercato di pensare al quadro generale, perché questo approccio permette di allungare la propria carriera, concedersi più anni per raggiungere i propri obiettivi”.