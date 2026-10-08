Djokovic preoccupato per Sinner: "Rientrare non è mai facile soprattutto perché..."
“Lo contatterò per sapere come sta, ma sono sicuro che con il suo team stia facendo scelte sagge. È stato dominante in questi due anni con Carlos (Alcaraz, ndr), è stato il migliore giocatore al mondo e mancherà al tennis”. Così Novak Djokovic nel corso di una conferenza stampa in vista del Masters 1000 di Shanghai, a proposito dell'annuncio di Jannik Sinner che non giocherà più nel 2026. “Deve pensare a lungo termine – ha suggerito il serbo – e mi pare sia quello che sta facendo. Condivido molto questo tipo di mentalità. Ho sempre cercato di pensare al quadro generale, perché questo approccio permette di allungare la propria carriera, concedersi più anni per raggiungere i propri obiettivi”.
Djokovic: "Sempre difficile rientrare. Sinner..."
Un discorso trasversale, quello di Djokovic, che abbraccia anche il suo infortunio al gomito, che nel 2017 lo tenne fuori per sei mesi. “È sempre difficile rientrare, perché oltre alle solite cose devi affrontare alcuni aspetti mentali e arrivi a chiederti se – anche se fisicamente ti senti bene – sei davvero pronto a spingere fino in fondo. Nel caso di Sinner, se è il ginocchio, incide su ogni singolo movimento”, conclude Djokovic come riporta Supertennis. Il tennista serbo è, ad ogni modo, reduce dal successo nell'Atp 500 di Pechino contro De Minaur, con il tennista australiano costretto al ritiro dopo aver perso il primo set. Novak Djokovic - dopo aver riscritto diversi record in Cina - sarà impegnato a Shanghai, dove giocherà il "Rolex Masters", il penultimo Atp Masters 1000 della stagione, in scena sul cemento della metropoli cinese.
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