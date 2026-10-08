Errani-Paolini, niente tris a Pechino: Stefani e Dabrowski vincono in 2 set e volano in semifinale

Sara Errani e Jasmine Paolini abbandonano la scena di Pechino. Il tandem azzurro, ottavo favorito del seeding, cade ai quarti del 1000 cinese (che nel 500 maschile ha invece conosciuto il trionfo di Novak Djokovic), dove difendeva il doppio titolo conquistato nelle edizoni 2025 e 2024, arrendosi alla coppia formata dalle numero 3 e 5 Wta di doppio Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski (già certe di un posto alle Finals): 5-7, 6-7 lo score che segue i successi su Anastasia Detiuc e Fang-Hsien Wuh (6-2, 6-4) e Julija Starodubceva e Katie Boulter (7-5, 6-1). In semifinale, Stefani e Dabrowski sfideranno invece Elise Mertens e Diana Shnaider.