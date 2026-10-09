"Una follia rifiutare Sinner", Ferrero apre per il posto di Cahill: cosa succede ora

Il futuro dello staff di Jannik Sinner comincia a delinearsi e, tra i nomi accostati alla panchina dell'altoatesino, quello di Juan Carlos Ferrero assume un peso sempre maggiore. L'ex numero 1 del mondo ed ex allenatore di Carlos Alcaraz ha infatti ribadito pubblicamente di non voler chiudere la porta a una possibile collaborazione con l'italiano, proprio mentre il futuro di Darren Cahill resta ancora da definire . La situazione è diventata particolarmente interessante dopo la decisione di Sinner di concludere anzitempo la stagione 2026 per concentrarsi sul recupero dall'infortunio al ginocchio. Il 25enne di San Candido non tornerà in campo prima del 2027 e proprio questa pausa potrebbe diventare il momento decisivo per ridisegnare il suo team.

Ferrero e Sinner, la porta è aperta

Le ultime dichiarazioni di Ferrero durante la presentazione del suo libro "Mentalidad ganadora", uscito mercoledì 7 ottobre, non rappresentano una candidatura formale, ma sono certamente il segnale più esplicito arrivato finora dallo spagnolo. Alla domanda sulla possibilità di entrare in futuro nel team di Sinner, Ferrero ha risposto senza nascondersi: " Le persone che seguono Carlitos vogliono il meglio per lui, quindi potrebbe dare fastidio vedermi nella squadra di Jannik. Se fosse successo un mese dopo la fine del rapporto, magari avrebbero pensato che lo facessi per vendetta o per dare fastidio a Carlos".

"Al di là di tutto questo, una volta terminato il rapporto e passato ormai un anno, quello che cerco di fare ora è guardare alla mia crescita come allenatore, a come migliorare la mia carriera. Il nome dovrebbe essere abbastanza irrilevante, ma se fosse Jannik so che la gente potrebbe pensare questo. Le persone devono rispettare la mia decisione e, soprattutto, se in futuro dovessi andare nella squadra di Jannik, non sarebbe mai per dare fastidio a Carlos”.