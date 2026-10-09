Cobolli e Berrettini salutano subito Shanghai: ko contro Mannarino e Nakashima
Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Mannarino nella prima partita disputata nel Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro, numero 7 del mondo e testa di serie numero 6 (in virtù della quale ha avuto accesso direttamente al secondo turno del torneo) cede al francese, numero 83 Atp, che vince con il punteggio di 6-1 4-6 6-3. Per il tennista romano è la quarta sconfitta consecutiva in singolare, dopo i ko con Safiullin all'esordio a Pechino, con Tien in Laver Cup e con Blockx nel terzo turno degli Us Open.
Berrettini ko contro Nakashima a Shanghai
Matteo Berrettini esce al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, eliminato per mano di Brandon Nakashima. L'azzurro, numero 46 del mondo, cede allo statunitense, numero 19 Atp, che si impone con il punteggio di 7-6 7-5. La sconfitta di Berrettini segue quella di Flavio Cobolli, fuori con il francese Mannarino. Uno scenario molto simile a quello che si è visto a Tokyo, in Giappone, per Matteo Berrettini. Dopo aver superato per due set a uno il proprio avversario al primo turno, il tennista azzurro è crollato al secondo turno senza riuscire a conquistare nemmeno un set. Due eliminazioni consecutive in pochissimi giorni per 'The Hammer': al turno successivo avrebbe affrontato il vincente della sfida tra Bublik e Machac.
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