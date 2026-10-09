Shanghai amara per l'Italia: salutano Cobolli, Musetti e Berrettini. Out anche Djokovic
Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Mannarino nella prima partita disputata nel Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro, numero 7 del mondo e testa di serie numero 6 (in virtù della quale ha avuto accesso direttamente al secondo turno del torneo) cede al francese, numero 83 Atp, che vince con il punteggio di 6-1 4-6 6-3. Per il tennista romano è la quarta sconfitta consecutiva in singolare, dopo i ko con Safiullin all'esordio a Pechino, con Tien in Laver Cup e con Blockx nel terzo turno degli Us Open. Matteo Berrettini esce al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, eliminato per mano di Brandon Nakashima. L'azzurro, numero 46 del mondo, cede allo statunitense, numero 19 Atp, che si impone con il punteggio di 7-6 7-5. La sconfitta di Berrettini segue quella di Flavio Cobolli, fuori con il francese Mannarino. Uno scenario molto simile a quello che si è visto a Tokyo, in Giappone, per Matteo Berrettini. Dopo aver superato per due set a uno il proprio avversario al primo turno, il tennista azzurro è crollato al secondo turno senza riuscire a conquistare nemmeno un set. Due eliminazioni consecutive in pochissimi giorni per 'The Hammer': al turno successivo avrebbe affrontato il vincente della sfida tra Bublik e Machac. Ma non finisce qui, l'Italia perde anche il suo ex top ten Lorenzo Musetti, che si arrende alla wild card di casa numero 278 Atp Yi Zhou - già reduce dal successo su Mattia Bellucci - con il finale di 6-7, 6-3, 7-6. A rappresentare il triocolore al 1000 cinese restano dunque Luciano Darderi, impegnati rispettivamente contro Stefanos Tsitsipas e Taylor Fritz nella mattina italiana di sabato 10 ottobre.
Fuori anche Djokovic
Reduce dal trionfo nell'Atp 500 di Pechino, Novak Djokovic viene eliminato al debutto nel Masters 1000 di Shanghai. Il serbo perde in due set contro il polacco Hubert Hukacz, numero 34 della classifica Atp, che si impone per 6-4 6-3. Intanto supera indenne il primo scoglio Alexander Zverev, che vince la sua partita 6-4 7-6 contro il cinese Yibing Wu, numero 113 del mondo e beneficiario di una wild card
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