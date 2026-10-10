Darderi ko, Tsitsipas vola al terzo turno: nessun italiano nel Masters 1000 di Shanghai
Stefanos Tsitsipas si é imposto 6-3, 6-4 su Luciano Darderi, uscito così dal torneo di Shanghai. Troppo più forte oggi il greco, atteso ora da un ottavo di finale contro lo statunitense Taylor Fritz. Con l'eliminazione di Darderi non ci saranno italiani nel terzo turno del Masters 1000 cinese, viste anche le sconfitte di Cobolli, Berrettini e Arnaldi.
Arnaldi ko, va avanti Fritz
Matteo Arnaldi è uscito di scena al secondo turno dal "Rolex Shanghai Masters", il penultimo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 9.415.725 dollari, in corso sui campi in cemento del "Qi Zhong Tennis Center" della metropoli cinese. Il giocatore ligure, numero 38 del mondo, si è arreso di fronte allo statunitense Taylor Fritz, numero 12 del ranking internazionale e 11esima forza del tabellone, col punteggio di 7-5 6-4.
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