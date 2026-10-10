Darderi ko, Tsitsipas vola al terzo turno: nessun italiano nel Masters 1000 di Shanghai

Stefanos Tsitsipas si é imposto 6-3, 6-4 su Luciano Darderi, uscito così dal torneo di Shanghai. Troppo più forte oggi il greco, atteso ora da un ottavo di finale contro lo statunitense Taylor Fritz. Con l'eliminazione di Darderi non ci saranno italiani nel terzo turno del Masters 1000 cinese, viste anche le sconfitte di Cobolli, Berrettini e Arnaldi.