Alcaraz torna e si riprende la scena: numeri da record, ma Sinner può stare tranquillo...

TORINO - Sei mesi, più o meno. Tanto sarà lunga la sosta di Sinner tra la sua ultima partita giocata, la finale vinta a Wimbledon e quella del suo rientro in Australia a metà gennaio: in giorni, circa 180 . Tantissimo, certo, ma bisogna anche pensare che il giorno in cui rientrerà arriverà dopo che da circa un mese il suo motore avrà iniziato a girare a pieno regime in allenamento. Dunque il problema, sulla carta, sarà soprattutto a livello di tenuta mentale per riabituarsi all’aspetto agonistico puro che a casa non puoi allenare perché manca il pepe del dentro-o-fuori. Dunque non è facile ipotizzare quanto impiegherà Jannik a tornare Sinner quando in Australia cercherà di iniziare il suo 2027 al meglio per instradare il nuovo anno nella direzione opposta a quella vissuta nella seconda parte del 2026.

Alcaraz torna al top dopo 140 giorni: 10 vittorie in 11 match

In realtà una mano per provare a mettere a fuoco meglio la situazione ce la dà indirettamente Carlos Alcaraz, reduce da uno stop similare a quello a cui sta andando incontro il nostro numero 1 al mondo. Carlos, che per una scommessa col suo team, in Cina sta sfoggiando un paio di baffi che ricordano Zorro. Dopo essere rimasto ai box per 140 giorni, dal 14 aprile dopo la vittoria a Barcellona su Virtanen al 31 agosto quando al rientro sconfisse Safiullin agli US Open di New York, ha dimostrato che si può rientrare subito al top. E questo non tanto per il 3-0 rifilato al russo, quanto per il fatto che da quando è rientrato nel circuito ha vinto 10 match su 11 fermandosi solo ai quarti della prova statunitense dello Slam per mano di uno stratosferico Shelton per poi vincere le cinque partite di Tokyo che gli hanno permesso di trionfare nel torneo giapponese. Se poi aggiungiamo anche la vittoria di ieri all’esordio nel Masters 1000 di Shanghai con Cerundolo, ecco che lo score parla di 10 vittorie in 11 match. Dunque si è ripresentato alla Alcaraz al 100% e di questo passo si candida a essere il favorito numero uno per le Atp Finals di Torino che scatteranno tra due mesi.

Sinner, il recupero dal problema al ginocchio e il ritorno in campo

Dunque Sinner si deve preoccupare il giusto, senza fasciarsi la testa, per capire quanto sarà in salita la strada dopo il suo rientro. Tra l’altro occorre rimarcare che se il ginocchio è un’articolazione complessa e interessata in ogni spostamento che si effettua in campo, il polso, per un tennista è sicuramente una parte del corpo ancora più sensibile. Dunque vedere Alcaraz sparare dritti e rovesci a piena potenza con la serenità dei tempi migliori deve essere vissuta come un pieno incoraggiamento per Sinner e i suoi tifosi. Quando Jannik potrà tornare ad allenarsi, dopo aver permesso al tendine esterno del ginocchio destro di aver smaltito l’infiammazione, avrà dunque la possibilità di immaginarsi all’altezza della situazione nel suo primo torneo ufficiale. Dunque l’umore potrà tornare a salire verso l’alto come successo ad Alcaraz che ieri ha piegato così la decisione di farsi crescere i baffi insieme al team: «E’ stata una specie di scommessa e poi io avevo sempre pensato che prima o poi avrei giocato con questo look. Eravamo a Tokyo, le cose procedevano bene e così ho detto “Ragazzi, se vinco il torneo andiamo a Shanghai tutti quanti coi baffi, eccoci qua”». E che si tratti di un Alcaraz coi baffi, in tutti i sensi, lo stanno capendo un po’ tutti gli avversari. Il prossimo, il belga Bergs che affronterà alla nostra alba, sa di non avere molte chance. Poche, ieri, ne hanno avute Arnaldi e Darderi, ko in due set con Fritz e Tsitsipas.

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