"Sì, a fine stagione le vie si separano"

Shanghai non ha portato fortuna nemmeno ad Andrea Vavassori e Simone Bolelli che hanno esordito ieri nel tabellone di doppio del Masters 1000 cinese contro la stessa coppia che li aveva battuti nella semifinale del 500 Atp di Tokyo, Krajicek/Mektic. La notizia non è però tanto legata all’uscita dal torneo cinese, quanto alla separazione a fine 2026 del duo azzurro . Una sconfitta di misura fissata sul punteggio di 6-7 (2) 7-6 (2) 10-7 e arrivata al termine di un match ben giocato dai protagonisti. Fatali, nel match tie-break, due errori di volo di Bolelli che hanno fatto pendere l’ago della bilancia verso l’americano e il croato.

L'annuncio di Bolelli e Vavassori

In zona mista, dopo aver commentato la partita, Bolelli ha esternato, rispondendo a una domanda circa una prossima vittoria Slam in coppia con Vavassori: «Lo Slam insieme a Vavassori non so se arriverà. Abbiamo preso delle decisioni, credo ci separeremo alla fine dell’anno». Così ha commentato la dichiarazione di Simone Bolelli al termine del match il torinese Andrea Vavassori: «Con Simone abbiamo vissuto oltre tre anni in grande sintonia raggiungendo traguardi importantissimi. Intendiamo, da professionisti quali siamo, dare il massimo nei prossimi appuntamenti, Finals in testa, partendo dai tornei di Vienna e Parigi. La decisione è legata all’esigenza di aprire una nuova pagina bianca della mia carriera andando incontro agli stimoli e alle motivazioni che ogni giorno, in allenamento e in torneo, sono alla base del mio impegno e della mia passione, nell’ottica di raggiungere gli obiettivi prefissati, dal sottoscritto e dal mio staff».

Bolelli e Vavassori, i successi della coppia italiana

Nel doppio le separazioni rappresentano quasi una costante ma proprio perché Vavassori e Bolelli sono da oltre tre stagioni compagni di avventura e hanno vinto tanto, la notizia è subito diventata quella del giorno. Tre finali Slam raggiunte dal tandem azzurro, 10 titoli Atp messi in bacheca, tra i quali due Masters 1000 in testa alla lista con la storica affermazione centrata quest’anno agli Internazionali BNL d’Italia a brillare di luce propria, due partecipazioni alle Nitto Atp Finals di Torino, la città di Andrea, con la terza ormai ad un passo. Senza ovviamente dimenticare le convocazioni e le vittorie in Davis Cup (2024 e 2025), con quella probabile per il prossimo appuntamento di Bologna (Final 8). Affinità tecniche e personali tra “Wave” e “Bole” hanno permesso tutto ciò e il loro binomio rimarrà per sempre nella storia del tennis azzurro.

Vavassori riparte con Arevalo, Bolelli deve scegliere il nuovo compagno

Rimane il sogno di Vavassori di arrivare in vetta alla classifica di specialità, mai nascosto, e di vincere un torneo dello Slam, cosa già riuscita a Bolelli quando faceva coppia con Fabio Fognini (Australian Open 2015). Nel 2027 Andrea Vavassori e Simone Bolelli ripartiranno con compagni diversi. Per Vavassori sarà Marcelo Arevalo, 35 anni e salvadoregno, già numero 1 del mondo e vincitore di due Slam, in tandem nelle ultime stagioni con il croato Mate Pavic; per Bolelli, che giocherà ancora almeno un anno dopo aver spento da poco la 41esima candelina, è ancora da decidere il nome che andrà a completare il nuovo binomio.

Bolelli e Vavassori puntano alle Atp Finals di Torino

Le priorità di Vavassori e Bolelli, quinti nella “Race”, si spostano ora sulla ricerca dei punti necessari per ripresentarsi a Torino e cercare di andare oltre la semifinale del 2025. Sarebbe il modo più bello per sciogliere in campo il sodalizio. Intanto ieri nel torneo di doppio di Shanghai, ko al fotofinish anche per Darderi che in coppia con Etcheverry si è arreso alla coppia britannica Cash-Glasspool 6-1 3-6 10-8.

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