Paolini torna a sorridere: Bejlek ko in 2 set alla prima di Wuhan. Chi sfida al 2º turno

Esordio vincente per Jasmine Paolini , che a Wuhan supera in 2 set la ceca Sara Bejlek con il finale di 6-3, 6-4. Uno score che taglia dunque il nastro al 1000 cinese, dove l'ex numero 4 al mondo e attuale numero 35 Wta punta anzitutto a tornare in semifinale dopo il ko del 2025 con Coco Gauff , quest'anno campionessa in carica.

Chi sfida al 2º turno

L'azzurra attende ora di conoscere l'esito dell'incontro fra Lili Tagger e Nikola Bartunkova, attese in campo martedì 13 ottobre. Il successo su Paolini segue inoltre la resa all'esordio a Pechino contro Darija Snihur e la sconfitta ai quarti di doppio in tandem con Sara Errani contro Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski.