Volandri sicuro su Sinner: “Con Jannik ci siamo sentiti. Ha fatto la scelta giusta, è un perfezionista"

"Ci siamo sentiti. Jannik non guarda il numero ma lo stare bene e il miglioramento, è quello che mi ha detto e sono tranquillo. Ha fatto la scelta giusta ed è un perfezionista, servirà pazienza ma lavora per tornare al massimo. Siamo sicuri che ci riuscirà". Così Filippo Volandri , capitano dell'Italia in Coppa Davis, a margine della cerimonia dei Collari d'Oro 2026. "Davis? Siamo ancora lontani ma non troppo, ci sono vari fattori che fanno il loro corso. Chi avrà i tre criteri di affidabilità tecnica, fisica e mentale verrà convocato. I ragazzi sanno che devono dare il massimo", conclude Volandri.

Sinner e lo storico tris in Coppa Davis con l'Italia

Con Sinner grandissimo protagonista, l'Italia è tornata a vincere l'Insalatiera firmando uno storico tris tra il 2023 e il 2025 dopo la prima affermazione arrivata nel 1976, in Cile, con Nicola Pietrangeli capitano non giocatore e Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli e Corrado Barazzutti a formare un quartetto rimasto negli annali e nella memoria degli appassionati e non solo. Ora, però, la squadra di Filippo Volandri dovrà difendere il titolo senza la sua punta di diamante, quel Jannik Sinner che ha dovuto alzare bandiera bianca a causa dell'infortunio al ginocchio destro annunciando il ritorno in campo solo nel 2027.

Il 2026 di Jannik Sinner

Nella stagione ancora in corso, il numero uno al mondo ha vinto 44 partite perdendone appena tre e mettendo in bacheca ben sei titoli. Il primo è arrivato a Indian Wells, poi ha trionfato anche a Miami, Montecarlo, Madrid, Roma e Wimbledon. Proprio sull'erba dell'All England Club ha giocato il suo ultimo incontro battendo in finale Alexander Zverev, destinato a sottrargli lo scettro di leader della classifica mondiale in questo finale di 2026. Ora, però, il 25enne di San Candido deve pensare solo a recuperare dall'infortunio per tornare in campo e aggiornare il suo personale libro dei record. Il conto alla rovescia è appena iniziato.

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