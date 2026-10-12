Sinner, il ginocchio dice bastaTennis

Volandri sicuro su Sinner: “Con Jannik ci siamo sentiti. Ha fatto la scelta giusta, è un perfezionista"

Il capitano dell'Italia in Coppa Davis parla della decisione dell'altoatesino di fermarsi per recuperare dall'infortunio al ginocchio destro
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Pubblicato il 12.10.2026, 11:29

3 min

sinnerVolandriCoppa Davis

"Ci siamo sentiti. Jannik non guarda il numero ma lo stare bene e il miglioramento, è quello che mi ha detto e sono tranquillo. Ha fatto la scelta giusta ed è un perfezionista, servirà pazienza ma lavora per tornare al massimo. Siamo sicuri che ci riuscirà". Così Filippo Volandri, capitano dell'Italia in Coppa Davis, a margine della cerimonia dei Collari d'Oro 2026. "Davis? Siamo ancora lontani ma non troppo, ci sono vari fattori che fanno il loro corso. Chi avrà i tre criteri di affidabilità tecnica, fisica e mentale verrà convocato. I ragazzi sanno che devono dare il massimo", conclude Volandri.

Sinner e lo storico tris in Coppa Davis con l'Italia

Con Sinner grandissimo protagonista, l'Italia è tornata a vincere l'Insalatiera firmando uno storico tris tra il 2023 e il 2025 dopo la prima affermazione arrivata nel 1976, in Cile, con Nicola Pietrangeli capitano non giocatore e Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli e Corrado Barazzutti a formare un quartetto rimasto negli annali e nella memoria degli appassionati e non solo. Ora, però, la squadra di Filippo Volandri dovrà difendere il titolo senza la sua punta di diamante, quel Jannik Sinner che ha dovuto alzare bandiera bianca a causa dell'infortunio al ginocchio destro annunciando il ritorno in campo solo nel 2027

 

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Il 2026 di Jannik Sinner

Nella stagione ancora in corso, il numero uno al mondo ha vinto 44 partite perdendone appena tre e mettendo in bacheca ben sei titoli. Il primo è arrivato a Indian Wells, poi ha trionfato anche a Miami, Montecarlo, Madrid, Roma e Wimbledon. Proprio sull'erba dell'All England Club ha giocato il suo ultimo incontro battendo in finale Alexander Zverev, destinato a sottrargli lo scettro di leader della classifica mondiale in questo finale di 2026. Ora, però, il 25enne di San Candido deve pensare solo a recuperare dall'infortunio per tornare in campo e aggiornare il suo personale libro dei record. Il conto alla rovescia è appena iniziato. 

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