Shanghai 2026: il tabellone degli ottavi

Quanto al futuro leader del ranking mondiale, a contendergli l'accesso ai quarti sarà Aleksandr Bublik, reduce dal successo su Brandon Nakashima (che al 2º turno ha sconfitto Matteo Berrettini). Bergs affronterà invece uno tra Tommy Paul e il campione in carica Valentin Vacherot.

E ancora, i prossimi match in programma vedranno sfidarsi Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas (che al 2º turno ha eliminato Luciano Darderi), Alex de Minaur e Karen Kachanov, Arthur Gea e Jakub Mensik, Davidovich Fokina e Hubert Hurkacz, Casper Ruud e Felix Auger-Aliassime. Infine, Rafa Jodar attende di conoscere l'esito dell'incontro fra Botic Van de Zandschulp e Arthur Fils.