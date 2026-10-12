Alcaraz, ko e furia: "Non posso giocare così!". Bergs vince e Zverev sarà numero uno al mondo
Si interrompe al 3º turno il 1000 di Shanghai per Carlos Alcaraz (già reduce dal trionfo di Tokyo), che sul cemento della Qizhong Forest Sports City Arena si arrende al numero 41 Atp Zizou Bergs con il finale di 5-7, 6-7. Uno score che consegna inoltre a Alexander Zverev la certezza aritmetica di laurearsi numero 1 al mondo alla fine dell'anno. Per il 7 volte campione Slam invece - che all'esordio aveva sconfitto Juan Manuel Cerundolo - il Masters cinese (il penultimo della stagione) si conferma ancora una volta un campo ostico, considerato il quarto di finale del 2024 quale suo miglior traguardo raggiunto nel torneo.
Shanghai 2026: il tabellone degli ottavi
Quanto al futuro leader del ranking mondiale, a contendergli l'accesso ai quarti sarà Aleksandr Bublik, reduce dal successo su Brandon Nakashima (che al 2º turno ha sconfitto Matteo Berrettini). Bergs affronterà invece uno tra Tommy Paul e il campione in carica Valentin Vacherot.
E ancora, i prossimi match in programma vedranno sfidarsi Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas (che al 2º turno ha eliminato Luciano Darderi), Alex de Minaur e Karen Kachanov, Arthur Gea e Jakub Mensik, Davidovich Fokina e Hubert Hurkacz, Casper Ruud e Felix Auger-Aliassime. Infine, Rafa Jodar attende di conoscere l'esito dell'incontro fra Botic Van de Zandschulp e Arthur Fils.
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