Errani e Paolini, esordio vincente a Wuhan: chi affrontano agli ottavi
Debutto positivo per Sara Errani e Jasmine Paolini nel "Dongfeng Voyah Wuhan Open" (WTA 1000 - montepremi di 4.088.211 dollari) in corso sul cemento dell'Optics Valley International Tennis Centre nel capoluogo della provincia cinese di Hubei. Le azzurre, ottave favorite del seeding, hanno sconfitto per 6-4 6-2, in poco meno di un'ora e un quarto di gioco, la canadese Leylah Fernandez e l'australiana Talia Gibson. Al secondo turno del tabellone di doppio, la romagnola e la toscana affronteranno la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls, che si sono imposte per 10-8 al match tie-break sulla taiwanese Hao-Ching Chan e sulla giapponese Miyu Kato. Quest'anno le italiane le hanno già battute negli ottavi a Miami. All'orizzonte un possibile quarto di finale contro la coppia numero 2 del tabellone, la kazaka Anhelina Danilina e la cinese Shuai Zhang.
Occhi sul singolare
Paolini è impegnata naturalmente anche in singolare, unica italiana presente. Dopo la vittoria all'esordio contro la ceca Sara Bejlek, l'azzurra affronterà ai sedicesimi l'altra ceca Nikola Bartunkova o l'austriaca Lilli Tagger, in campo in questo momento. Sullo sfondo un possibile ottavo di finale contro la svizzera Belinda Bencic, testa di serie numero 9. Paolini si trova nella parte bassa del tabellone, presieduta dalla testa di serie n.2 Jessica Pegula.
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