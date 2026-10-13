Errani e Paolini, esordio vincente a Wuhan: chi affrontano agli ottavi

Debutto positivo per Sara Errani e Jasmine Paolini nel "Dongfeng Voyah Wuhan Open" (WTA 1000 - montepremi di 4.088.211 dollari) in corso sul cemento dell'Optics Valley International Tennis Centre nel capoluogo della provincia cinese di Hubei. Le azzurre, ottave favorite del seeding, hanno sconfitto per 6-4 6-2, in poco meno di un'ora e un quarto di gioco, la canadese Leylah Fernandez e l'australiana Talia Gibson. Al secondo turno del tabellone di doppio, la romagnola e la toscana affronteranno la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls, che si sono imposte per 10-8 al match tie-break sulla taiwanese Hao-Ching Chan e sulla giapponese Miyu Kato. Quest'anno le italiane le hanno già battute negli ottavi a Miami. All'orizzonte un possibile quarto di finale contro la coppia numero 2 del tabellone, la kazaka Anhelina Danilina e la cinese Shuai Zhang.