Zverev, numero 1 anche di dubbi: sarà il 30° leader ma con Sinner, Alcaraz e Djokovic ha perso

C’è un breve episodio pressoché dimenticato nella carriera del prossimo n.1 Alexander Zverev che risale proprio al match degli US Open 2023, l’ultimo in cui riuscì a battere Sinner, prima di una gragnola di sconfitte consecutive che quest’anno si sono impennate fino a toccare quota dieci. Nel momento in cui stava dettando legge, il tedesco fermò il match scuotendo la testa e avviandosi verso il giudice arbitro. «Stanno cantando un brano nato dalle parole di Hitler», spiegò, «questo non va bene, non posso accettarlo». Era il Deutschland Uber Alles, un inno di Franz Joseph Haydn del 1797 allora intitolato Das Lied der Deutschen, il canto dei tedeschi. Hitler ne scelse la prima strofa (“la Germania è sopra ogni cosa, sopra a tutto il mondo”), e la elesse inno della sua Germania sulle note aggiuntive di una canzone nazista allora famosa. Ma a Zverev non servivano tante spiegazioni , «sono un cittadino tedesco», disse, «e di quel periodo nessuno può andare fiero. Se non fossi intervenuto non me lo sarei mai perdonato». Chiese all’arbitro James Keothavong di cacciare il “nazi-cantante” ben intonato. Quattro poliziotti si posero sulle sue tracce. Individuato, prelevato, portato via.

Numero 1 del Tennis Open

Non sono episodi che si vedono spesso su un campo da tennis, e non v’è dubbio che la reazione di Sascha possa suscitare simpatia tra chi crede che quei tempi siano finiti, e non dovrebbero più ripetersi. Simpatia di cui Zverev non ha goduto negli ultimi anni, per via dei racconti e delle accuse di alcune sue fidanzate che avrebbero subito ripetuti maltrattamenti, anche se non c’è processo che non abbia dato ragione al tedesco (e se questo non riuscite ad accettarlo, ricordatevi che il garantismo nasce da antidoto a ciò che non vi va di mandare giù). Ma è stata l’intera vita di Alex a trascinarlo una volta di qua e una di là, obbligato a svolazzare affannato come l’uccellino della favola musicale di Prokofiev, Pierino e il Lupo, che porta proprio il suo nome, Sascha, alle prese con gli agguati del gatto Ivan e così amico di Pierino da aiutarlo contro il lupo cattivo. E anche oggi, nella giornata che concede a Zverev la certezza di diventare il 30° Numero Uno del Tennis Open (da qui al termine delle Finals, ma quando ancora non si sa), grazie all’assenza di Sinner e alla sconfitta di Alcaraz contro il belga Bergs nel 3° turno di Shanghai (con tanto di sfogo contro le palline), la nomination avviene tra i molti se e i molti ma che il circuito esprime, diviso fra i convinti sostenitori che non possa esistere un primo della classe che non riesca quasi mai a battere i più forti (quest’anno ha perso 5 volte da Sinner, una da Alcaraz e una da Djokovic nei sette match in cui li ha incontrati),e quanti gli riconoscono il merito di essere stato il migliore, “ma” aggiungono, solo grazie all’assenza degli altri.

I numeri di Zverev

Vittima delle proprie incertezze, e degli affanni da uccellino che voglia sottrarsi alle grinfie del gatto, Alexander Zverev nato ad Amburgo da famiglia di emigranti nella quale il russo regna ancora come madre lingua. Incertezze che gli sono costate quattro finali Slam, prima di spezzare l’incantesimo nell’ultimo Roland Garros contro l’amico Flavio Cobolli, poi arricchirlo di un secondo trofeo agli US Open contro uno Shelton soffocato dalle emozioni. Come sempre, sono gli Slam a fare la storia, tra gli uomini destinati a impugnare lo scettro del Numero Uno: solo Rios è stato in vetta senza mai vincere un major. E così, quelle finali giocate tra angoscia e rimorsi perse nel 2020 contro Dominik Thiem, battuto al quinto dopo essere stato in vantaggio di due set e aver avuto a disposizione il match point, nel 2024 a Parigi contro Alcaraz, anche in quel caso al quinto, e dopo un vantaggio di due set a uno, poi nel 2025 agli Australian Open e quest’anno a Wimbledon contro Sinner, ma senza troppe recriminazioni, hanno finito per non dare peso all’altra parte di una carriera da autentico protagonista, che l’ha visto sette volte semifinalista e sei volte nei quarti sempre nello Slam (aggiungete le finali e fate i conti: in 19 major, Sascha è stato tra i migliori 8), sette volte vincitore nei Masters 1000 (due a Madrid e Roma, una in Canada, a Cincinnati e a Parigi indoor), due nelle ATP Finals (2018 e 2021), cui va aggiunto un oro olimpico a Tokyo 2021. Per un totale di 26 successi in undici anni di carriera, senza che a fargli da scorta vi sia sempre stata la Fortuna, come si permettono di dire quanti annotano che nelle due vittorie Slam di questo 2026, Zverev non abbia incontrato un solo Top 20 fino al giorno della finale. L’incidente al Roland Garros, nella semifinale 2022 che stava giocando alla pari contro Nadal, quando venne estratto dal campo su una sedia a rotelle con tre legamenti della caviglia a pezzi, è ancora oggi una delle immagini più raccapriccianti del tennis moderno. Sascha ha saputo riprendere il proprio posto, migliorandosi, così come sa tenere a bada il diabete di tipo 1 che lo insidia da quando aveva quattro anni. Tacciare di non saper vincere uno che ha dominato simili battaglie, è un’assurdità da social. Anche se contro Sinner, Alcaraz e Djokovic, l’uccellino Sascha non è mai riuscito a essere lupo.