Maledizione del numero 1: Zverev, caviglia ko! A Shanghai piega Bublik ma torna a soffrire per il piede

TORINO - Che non sia un mostro di simpatia era ed è abbastanza risaputo. Ma ieri, con la sua dichiarazione a margine della vittoria con spavento su Bublik, qualche percentuale di gradimento in più il tedesco Zverev se lo è guadagnato. Sarà stata la felicità per aver superato nel Masters 1000 di Shanghai il kazako dopo quasi tre ore di gioco 7-6 (6) 4-6 7-6 (1), che gli permetterà di affrontare ai quarti l’australiano De Minaur , ma la sua riposta sul prossimo status di numero 1 è degna di sottolineatura. In un mondo in cui l’ego tende a uniformarsi alla taglia XXXL, Sascha ha sposato il low profile per la cornice da miglior tennista al mondo del momento (che in realtà gli spetterà a fine anno per via dei calcoli e degli scarti suoi e altrui).

Zverev: "Emozioni solo quando vedrà il numero uno"

Eccolo, dunque, il suo commento: «Le emozioni arriveranno soltanto quando vedrò il numero 1 accanto al mio nome. Per ora sono ancora il numero 2, e mi sono assicurato il numero 1 perché purtroppo Jannik è fuori, ma è chiaro che sarà un momento speciale». Già, proprio così, la sua scalata in cima alla vetta avverrà grazie alla corsa ad eliminazione che ha visto cadere per via degli infortuni prima Alcaraz per il guaio al polso e poi il nostro campione per il problema al polpaccio. Ma pare che su questo bendetto numero 1 sia caduta una sorta di maledizione. Alexander Zverev non ha ancora fatto in tempo a salire sul trono che già deve fare i conti con il fisico che comincia a scricchiolare. Ecco infatti la sua confessione sullo stato di salute dopo la vittoria tuttaltro che semplice contro Bublik, in cui si è manifestato nuovamente un dolore alla caviglia destra che il tedesco aveva accusato già durante il match di terzo turno contro Quentin Halys.

"Non voglio ritirarmi senza un vero motivo"

Ma di fermarsi, però, almeno per il momento, non se ne parla proprio: «Oggi, nel riscaldamento e nel primo set mi sentivo bene, ma a metà del secondo il dolore è un po’ peggiorato - ha spiegato in zona mista come riporta Supertennis -. Se ci pensate, però, non mi sono mai ritirato ad eccezione della semifinale del Roland Garros del 2022 (quella del tragico infortunio, proprio alla caviglia destra, dopo una caduta). Lì non riuscivo a camminare, ma non voglio ritirarmi senza un vero motivo. Sono contento di aver vinto stringendo i denti».

Dunque almeno per ora mister Zverev non ci pensa proprio ad alzare bandiera bianca, anche se la sua situazione sarà monitorata con la massima attenzione. Qualora dovesse andare sino in fondo al torneo di Shanghai, la pianificazione delle sue presenze negli ultimi appuntamenti della stagione sarebbe definita tenendo conto di tutte le sensazioni.

Zverev, libertà da numero uno

Tra l’altro essendosi già qualificato per le Atp Finals di Torino (15-22 novembre) e avendo raggiunto il coefficiente necessario per diventare il numero 1 al mondo al termine della stagione, potrà scegliere i tornei con il massimo scrupolo. Intanto va ricordato che dopo il forfeit di Sinner, fermo sino al termine di questo anno, sono al momento tre i tennisti certi di partecipare al torneo dei maestri in cui si esibiranno gli otto migliori del 2026. Si tratta di Zverev, Alcaraz e Shelton. Poi ecco di seguito Cobolli con 3540 punti, Tiafoe (3380), Fils (3325), Medeved (3120), De Minaur (2880), Djokovic (2840), Jodar (2609) e Fritz (2530). Signori, fate il vostro gioco: Cobolli il suo sarà a Lione (Atp 250) in compagnia di Berrettini, Musetti, e Arnaldi.