Paolini da incubo, Kartal domina e vola ai quarti di Wuhan: Jasmine schiantata
Si interrompe agli ottavi di finale il cammino di Jasmine Paolini al 1000 di Wuhan. L'ex top ten azzurra si arrende alla numero 44 Wta Sonay Kartal (ranking protetto del 2025) che si impone in poco più di 60 minuti con un perentorio 2-6, 0-6, raggiungendo così Elina Svitolina ai quarti. Uno score che ridimensiona di molto le aspetattive sul rilancio dell'ex numero 4 al mondo, già reduce dal successo su Nikola Bartunkova (7-6, 6-3) e prima ancora su Sara Bejlek (6-3, 6-4) ma con alle spalle una stagione colma di rimpianti (i quarti di Wimbledon restano il miglior traguardo nel circuito Wta).
Ora il doppio con Errani
Paolini continuerà però il suo soggiorno alla Optics Valley International Tennis Center per affiancare Sara Errani ai quarti di doppio contro il tandem Anna Danilina-Shuai Zhang: appuntamento venerdì 15 ottobre. La coppia azzurra è reduce dal ko ai quartid i Pechino, dove difendevano il titolo per il terzo anno consecutivo.
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