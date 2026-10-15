Sinner, retroscena e allarme: "Cahill era già in aeroporto, non sapeva niente! Occhio all’operazione"

"Darren ha scoperto all’ultimo che Jannik non avrebbe giocato a Cincinnati". Inizia così l'intervento al podcast Tennis Channel di Brad Gilbert, ex n.4 al mondo negli anni '90 e coach di Roddick e Agassi in passato, in merito a quella che la questione legata all'infortunio al ginocchio di Jannik Sinner. Lo statunitense si è soffermato particolarmente su Darren Cahill, supercoach di Jannik, che non è stato informato del forfait a Cincinnati. Queste le parole di Gilbert: "Ultimamente ho parlato molto con Darren (Cahill, ndr). Mi ha raccontato che tutto è iniziato quando era in viaggio verso l'aeroporto di Los Angeles per prendere un volo per Cincinnati. Lì avrebbe dovuto incontrare Jannik, ma all'ultimo minuto ha ricevuto una telefonata che gli comunicava che non avrebbe partecipato alla competizione. Da allora, è in attesa di notizie, e questo è molto frustrante." L'ex tennista ha poi proseguito: "Così come quando ascolta i dottori. Si prende qualche giorno di riposo, poi torna e prova ad allenarsi. Alcuni giorni si sente bene, altri ha quel dolore alla rotula. Adesso è come se Jannik avesse tre dottori diversi. Credo sia andato in Francia, poi andrà in Italia e credo sia una decisione difficile interrompere il resto della stagione e fare affidamento sul riposo e sul rafforzamento, escludendo l'intervento chirurgico.".