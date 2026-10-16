Monfils, tennista geniale: fine di balzi, colpi e balli!
Ha in serbo un’ultima sorpresa, il vecchio LaMonf, che ha negli occhi la gioia quieta dei Caraibi. Almeno per noi, che molto l’abbiamo ammirato nei suoi match a volte squinternati ma sempre sorprendenti come giochi di bimbo, con i salti e i balli cui amava dedicarsi. Me l’aspettavo con una chitarra in mano, alla stregua di Noah, al momento di sciogliere il patto con il tennis amatissimo, evento che ha preso forma senza un filo di pubblicità dopo la sconfitta agli US Open con Tien (2° turno), ma confermato dall’Itia, che è l’ente antidoping, ma anche quello che veglia sui ritiri e su chi voglia tornare sulla scena. Oppure con un cappello a larghe falde e una cinepresa, a filmare documentari dai momenti insoliti.
Si dedicherà alla finanza e al tifo per l’amatissima moglie Svitolina
Si dedicherà alla Finanza, invece, come l’amico dal braccio d’oro Richard Gasquet, un altro dei “retraité” di quest’anno, che tra ristoranti, moda, vini e profumi, ha messo su un impero che manco Federer c’è riuscito. Tra i pochi che abbiano saputo coniugare tennis e intrattenimento, Gael Monfils, l’ex ragazzo della Banlieu, figlio di un impiegato della Guadalupa giunto a Parigi per tirar calci a una palla, e di un’infermiera della Martinica, cresciuto nel popolarissimo XIX° Arrondissement, dove trovò quel seguito di amici artisti e musicisti che poi l’ha accompagnato in giro per il mondo. Se ne va con lui, quarantenne, anche quella Francia che doveva far sognare e raggiungere le vette più alte. Forse c’è riuscita, ma solo nei momenti più alti e intensi dei suoi match, mai però per le vittorie o le posizioni occupate nel ranking. Ma LaMonf ha fatto pace in fretta con l’idea fissa di vincere qualcosa d’importante. E negli ultimi anni ha lasciato volentieri alla moglie ucraina di Odessa, Elina Svitolina – dalla quale ha avuto nel 2022 una figlia che ricorda il cielo delle giornate più luminose, Skai l’hanno chiamata – il compito di prendere in carico gli spiriti competitivi della famiglia, sostenendola nel suo ritorno al tennis (oggi Elina è sesta nella classifica Wta) dopo la maternità.
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