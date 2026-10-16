Monfils, tennista geniale: fine di balzi, colpi e balli!

Ha in serbo un’ultima sorpresa, il vecchio LaMonf, che ha negli occhi la gioia quieta dei Caraibi. Almeno per noi, che molto l’abbiamo ammirato nei suoi match a volte squinternati ma sempre sorprendenti come giochi di bimbo, con i salti e i balli cui amava dedicarsi. Me l’aspettavo con una chitarra in mano, alla stregua di Noah , al momento di sciogliere il patto con il tennis amatissimo, evento che ha preso forma senza un filo di pubblicità dopo la sconfitta agli US Open con Tien (2° turno), ma confermato dall’Itia, che è l’ente antidoping, ma anche quello che veglia sui ritiri e su chi voglia tornare sulla scena. Oppure con un cappello a larghe falde e una cinepresa, a filmare documentari dai momenti insoliti.

Si dedicherà alla finanza e al tifo per l’amatissima moglie Svitolina

Si dedicherà alla Finanza, invece, come l’amico dal braccio d’oro Richard Gasquet, un altro dei “retraité” di quest’anno, che tra ristoranti, moda, vini e profumi, ha messo su un impero che manco Federer c’è riuscito. Tra i pochi che abbiano saputo coniugare tennis e intrattenimento, Gael Monfils, l’ex ragazzo della Banlieu, figlio di un impiegato della Guadalupa giunto a Parigi per tirar calci a una palla, e di un’infermiera della Martinica, cresciuto nel popolarissimo XIX° Arrondissement, dove trovò quel seguito di amici artisti e musicisti che poi l’ha accompagnato in giro per il mondo. Se ne va con lui, quarantenne, anche quella Francia che doveva far sognare e raggiungere le vette più alte. Forse c’è riuscita, ma solo nei momenti più alti e intensi dei suoi match, mai però per le vittorie o le posizioni occupate nel ranking. Ma LaMonf ha fatto pace in fretta con l’idea fissa di vincere qualcosa d’importante. E negli ultimi anni ha lasciato volentieri alla moglie ucraina di Odessa, Elina Svitolina – dalla quale ha avuto nel 2022 una figlia che ricorda il cielo delle giornate più luminose, Skai l’hanno chiamata – il compito di prendere in carico gli spiriti competitivi della famiglia, sostenendola nel suo ritorno al tennis (oggi Elina è sesta nella classifica Wta) dopo la maternità.