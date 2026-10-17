“Non è normale, se lo faccio io mi rompo”: Sinner e il prezzo da pagare per essere un fenomeno

Il modo in cui si muove in campo è uno dei suoi segreti, ma forse anche la ragione del suo stop. È la lettura di Madison Keys e Jessica Pegula, che nel podcast Player’s Box hanno commentato l’infortunio al ginocchio che ha costretto Jannik Sinner a chiudere anzitempo il suo 2026. Una decisione presa dall’azzurro, cinque volte campione Slam, pensando soprattutto alla sua carriera a lungo termine. Per le due tenniste statunitensi, lo stop di Sinner non è poi così sorprendente. “Secondo me, il modo in cui si muove non è normale”, ha spiegato Pegula, numero 4 del mondo. “Quindi non credo sia così sorprendente che possa avere qualche problema fisico. Immagino che Novak Djokovic sia probabilmente quello che gli si avvicina di più, ma Jannik sembra sciare su un campo da tennis”.