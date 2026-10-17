Zverev crolla con Davidovich Fokina e saluta Shanghai: Sinner sorride, ecco perché
SHANGHAI (Cina) - Alexander Zverev viene eliminato in semifinale nel Master 1000 Shanghai, rimontato da Alejandro Davidovich Fokina. Lo spagnolo numero 26 della classifica Atp, perso il primo set, si impone sul futuro numero uno del mondo con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3. Nell'ultimo atto del torneo cinese, lo sfidante sarà uno tra l'altro iberico Rafael Jodar e il russo Daniil Medvedev.
Sinner resta numero 1 al mondo
Un risultato che fa "sorridere" Jannik Sinner, che guadagna una settimana da leader del ranking ATP: l'altoatesino è infatti certo di restare al vertice della classifica mondiale almeno fino al prossimo 2 novembre.
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