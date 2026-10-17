Binaghi: "Vincere quarta Coppa Davis sarebbe esagerato. Sinner, Musetti, Paolini sono..."

"Vincere la quarta Davis consecutiva sarebbe quasi esagerato, ma ci proveremo”. Così il presidente della Fitp Angelo Binaghi parlando in occasione della visita all'Olbia Challenger in corso al Tennis Club Terranova. “So che Alcaraz ha detto che gli piacerebbe vincere la Coppa del Mondo, ma a chi non farebbe piacere? Noi al momento siamo pieni di acciacchi, ma la panchina è talmente lunga che continua a esserci ampia scelta . Penso che Filippo sceglierà i giocatori che stanno meglio guardando gli ultimi tornei che verranno disputati da qui a Bologna - ha aggiunto il numero uno della Federazione Italiana Tennis e Padel soffermandosi poi sui tanti infortuni che hanno colpito i giocatori azzurri in questo periodo - Purtroppo la seconda parte dell’anno è stata tormentata. Sinner, Paolini, Cocciaretto e Musetti sono stati perseguitati dagli infortuni . Dopo le Nitto ATP Finals e la Coppa Davis la stagione finirà e ci sarà tempo per recuperare. Speriamo che tutti potranno godere di una salute migliore il prossimo anno. Tanti giocatori italiani? Siamo sempre stati parecchi, ma l’aspetto più significativo al giorno d’oggi è che giocano meglio di prima e dunque il livello medio è aumentato”.

Binaghi su Cobolli: "Almeno un azzurro alle ATP Finals"

E' vicino alla qualificazione alle Atp Finals di Torino invece Flavio Cobolli. "Raccoglie un testimone importante, anche se credo che quello che ha realizzato Jannik Sinner sia una storia a parte – ha spiegato Binaghi – Flavio si è reso protagonista di una stagione straordinaria, coronata dalla finale al Roland Garros che forse sarebbe potuta andare anche in modo diverso. Nel caso in cui dovesse qualificarsi sarebbe il quarto giocatore italiano nei sei anni in cui questo torneo si è disputato sul nostro territorio. Quando abbiamo ottenuto la possibilità di ospitare le Nitto ATP Finals auspicavamo alla possibilità di poter vedere almeno un azzurro partecipare. Ne abbiamo avuti già tre (Matteo Berrettini, lo stesso Sinner e Lorenzo Musetti) più Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio. Penso che sia una buona fotografia del nostro momento, significa che siamo riusciti a ottenere anche più di quanto speravamo”.

"Obiettivo è far crescere nostri asset"

Nonostante le prestigiose kermesse di Torino e Bologna, alle quali si è aggiunta Reggio Calabria che ospiterà le Next Gen ATP Finals con i migliori under 21 del mondo, c’è già spazio per pensare al futuro: “Anzitutto dobbiamo allestire questo nuovo Atp 250 sull’erba che si svolgerà in nord Italia a partire da giugno 2028. Dovendosi disputare su erba naturale, i tempi non sono così ampi e bisognerà presto iniziare a lavorarci, oltre a consolidare tutti gli altri eventi che già abbiamo e senza dimenticarci di chiedere l’organizzazione di qualche grande torneo per disabili, che è forse la competizione che in questo momento ci manca - ha osservato - Naturalmente non dimentico che l’obiettivo è sempre quello di far crescere i nostri asset, a cominciare dagli Internazionali BNL d’Italia”.

Sul Tennis Club Terranova: "Giusto che l'impianto si allarghi"

Dopo la visita al Tennis Club Terranova, Binaghi ha speso belle parole anche per il miglioramento degli spazi e l’ampliamento delle strutture del circolo sardo, teatro del Challenger 125 che si chiuderà domenica 18 ottobre: “Ho visto dei progressi e delle modifiche sostanziali al club, che credo sia ora il più grande della Sardegna settentrionale per numero di campi. Questo fa il paio con i progressi che la società del Terranova sta facendo da diversi punti di vista, inclusa la promozione del Challenger che completa il pacchetto di attività - ha concluso - È quindi giusto che l’impianto si allarghi, così come è positivo che si cominci a parlare di circolo polivalente, in grado di ospitare non solo il tennis su due superfici ma tra poco anche il padel e speriamo in futuro anche il pickleball”.