Svitolina annuncia la separazione da Monfils: "Devo ritrovare me stessa"

È finito il matrimonio tra Elina Svitolina e Gael Monfils . Tramite un post sul suo profilo Instagram, la tennista ucraina ha reso nota la fine della relazione con l'ex top ten francese, che si è ufficialmente ritirato dopo l'ultimo Us Open . "Questa è la cosa più difficile che abbia mai dovuto condividere - scrive la 32enne di Odessa -. Tutti sanno quanto l’Ucraina significhi per me. Di cosa ho parlato raramente, invece, è di come la guerra mi abbia segnato interiormente. L’anno scorso vi ho detto che avevo bisogno di allontanarmi dal campo perché non ero nello stato d’animo giusto. Oggi voglio aprirmi un po’ di più. Quello che non avete visto sono state le notti insonni, i dubbi e la sensazione di perdere lentamente me stessa. Gaël ha visto tutto questo. Non mi ha mai lasciato la mano".

Svitolina: "Insieme abbiamo costruito una vita meravigliosa"

"Abbiamo combattuto insieme questa battaglia per molto tempo, con tutte le nostre forze. Ma alcune battaglie si combattono nel profondo di te stessa, e nessun amore da parte di qualcun altro può vincerle al posto tuo. Con il tempo - ha aggiunto - ho capito che devo ritrovare la strada per tornare a me stessa e che non posso farlo all’interno del nostro matrimonio. È la verità più difficile che abbia mai dovuto affrontare e la cosa più difficile che abbia mai dovuto dire alla persona che amo. Gaël mi ha ascoltata. Ha rispettato ciò di cui avevo bisogno con una forza e una dignità che non dimenticherò mai. Gaël mi ha amata nelle mie gioie più grandi e nei miei momenti più bui, e io l’ho amato con tutto il cuore. Insieme abbiamo costruito una vita meravigliosa e ci è stato donato il dono più prezioso di tutti: nostra figlia, Skai", ha proseguito Svitolina. "Skai verrà sempre al primo posto. Il nostro matrimonio sta finendo, ma la nostra famiglia no. Saremo sempre i suoi genitori, fianco a fianco, in ogni fase della sua vita. Vi prego di comprendere che non c’è nessuno da incolpare. Ci sono solo due persone che si sono amate profondamente e una storia che sta cambiando forma. Chiediamo la vostra comprensione e lo spazio di cui abbiamo bisogno per guarire. Grazie per il vostro affetto", ha concluso.