"Sì, per la guerra lascio Monfils": Svitolina annuncia la fine del matrimonio

Le guerre non colpiscono solo là dove si spara, dove i droni volano e le bombe scendono a pioggia. Le guerre cambiano le abitudini delle persone, anche a migliaia di chilometri di distanza, impoveriscono le economie dei Paesi vicini e lontani, diventano incubi nei sonni, trattengono i pensieri sotto le ali della paura. Cambiano i rapporti umani e le famiglie. Cambiano il mondo. Cambiano l’amore… Come nella storia di Elina Svitolina , 32 anni di Odessa, ucraina, numero 6 quest’anno e vittoriosa agli Internazionali. Una vicenda personale e insieme pubblica, costretta ad assumere addirittura un profilo globale. Sposa di Gael Monfils dal 2021, madre di Skay dall’anno successivo, Elina ha scritto sul suo indirizzo Instagram di voler chiudere la sua storia con il tennista francese . «Senza che vi sia colpa da parte di alcuno», ha subito aggiunto. «Ma la guerra mi ha segnato dentro. Notti insonni, dubbi, la sensazione di perdere lentamente me stessa, e il bisogno di allontanarmi dal campo, con cui ho dovuto fare i conti. Gael non mi ha mai lasciato la mano… Ma alcune battaglie si combattono solo nel profondo di ciò che siamo, e con il tempo ho capito che devo ritrovare la strada per tornare me stessa e che non posso farlo all’interno del nostro matrimonio. Gael mi ha rispettato, ha compreso ciò di cui avevo bisogno con una dignità che non dimenticherò. Il nostro matrimonio sta finendo, non la nostra famiglia. Saremo sempre i genitori di Skai, fianco a fianco. Siamo due persone che si sono amate profondamente, in una storia che ora sta cambiando forma. Chiediamo comprensione e lo spazio di cui abbiamo bisogno per guarire. Grazie per il vostro affetto».

La convivenza del tennis con la guerra

Il tennis tratta oggi le conseguenze di questa guerra con spirito dissuasivo, senza dar modo alla grancassa di risuonare. Qualcosa filtra dai social, e tanto basta a inondare di sconcerto. La foto di Alex Dolgopolov al fronte, il bel volto un po’ svagato da intellettuale del tennis (fu n. 13 nel 2012), inquadrato privo della bionda chioma ruggente nell’elmetto scorticato. La frase di Sergij Stakhovsky, che fu numero 31 del mondo, quando parlò della speranza lontana di poter conoscere i suoi nipoti, per parlargli di quel Federer che lui riuscì una volta a superare. Per settimane l’avevano dato per ritirato, poi si scoprì che la notizia del conflitto lo aveva raggiunto in vacanza a Dubai, ricco tra i ricchi. Fece la valigia e partì nel giro di poche ore per il fronte. Lo si seppe solo quando, finalmente, parlò di sé sul web. Eppure il tennis è lo sport che convive da sempre con lo spirito della guerra, i combattenti si affrontano dalla linea di fondo, come fosse battaglia di trincea, si parla di raid quando si proiettano a rete, e le racchette odierne sparano palline come fucilate. Ma quando la guerra è vera, dietro l’angolo, a un passo da casa, le ricadute pesano in ben altro modo. Wimbledon subì lunghi bombardamenti, che devastarono campi e tribune. Il Roland Garros venne utilizzato dai tedeschi come campo di concentramento, e Jean Borotra fu tra i deportati. «Mi deportarono a casa», ebbe a dire, quando la fine del conflitto glielo permise. E allora come può un tennis così pensare di aver fatto a sufficienza sbianchettando le bandiere di fianco ai nomi dei tennisti russi, per altro tutti a favore della pace? Il mancato saluto delle tenniste ucraine alle russe, e con trasporto maggiore alle bielorusse (le amicizie di Aryna Sabalenka con i vertici governativi del suo Paese non sono passati sotto silenzio, nel circuito), sarà forse diventato una consuetudine, ma non ha mai trovato spazio nei siti ufficiali del tennis neanche quando erano le prime volte che si manifestava. I vertici non hanno gradito, ma non hanno trovato le parole per reprimere. Nascondere, invece, è sembrata la via migliore. Ma le tenniste ucraine, da Svitolina che fu numero 3 e sta per giocare le WTA Finals, a Marta Kostjuk salita al numero 10 e Oleksandra Olijnykova che dal Tour scrive tutti i giorni al padre impegnato al fronte, a tutte le altre che sono tra le prime cento (Snigur, Starodubtseva, Kalinina e Yastremska) hanno stretto un patto e non intendono scioglierlo. Si rifiutano di dare la mano a russe e bielorusse, s’impegnano oltremodo per batterle. Non c’è inimicizia, né antipatia, non con tutte almeno. Ma solo l’esigenza di ricordare a chiunque, che nel loro Paese si combatte una guerra che sta davvero cambiando il mondo.