Paolini torna a sorridere: Kalinina ko in 2 set. Chi sfida agli ottavi di Ningbo

Esordio vincente per Jasmine Paolini, che inaugura il proprio cammino al 500 di Ningbo superando l'ucraina Anhelina Kalinina in 2 set: 6-2, 7-5 il finale. Uno score che segue il crollo agli ottavi di Wuhan contro Sonay Kartal e che consente all'ex top ten azzurra di raggiungere la numero 12 al mondo e classe 2007 Iva Jovic (che quest'anno ha difeso il titolo al 500 di Guadalajara) all'appuntamento in programma giovedì 22 ottobre.