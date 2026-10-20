Paolini torna a sorridere: Kalinina ko in 2 set. Chi sfida agli ottavi di Ningbo
Esordio vincente per Jasmine Paolini, che inaugura il proprio cammino al 500 di Ningbo superando l'ucraina Anhelina Kalinina in 2 set: 6-2, 7-5 il finale. Uno score che segue il crollo agli ottavi di Wuhan contro Sonay Kartal e che consente all'ex top ten azzurra di raggiungere la numero 12 al mondo e classe 2007 Iva Jovic (che quest'anno ha difeso il titolo al 500 di Guadalajara) all'appuntamento in programma giovedì 22 ottobre.
Paolini-Jovic: i precedenti
Paolini e Jovic si ritrovano per la quarta volta in carriera, di cui l'ultima al terzo turno dell'Australian Open, dove ad avere la meglio fu la statunitense. Questi tutti i precedenti:
- 2026, Australian Open, terzo turno: Jovic b. Paolini 6-2, 7-6
- 2025, Us Open, secondo turno: Paolini b. Jovic 6-3, 6-3
- 2025, Indian Wells, secondo turno: Paolini b. Jovic 7-6, 1-6, 6-3
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