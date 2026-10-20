Berrettini ko a Lione: Kyrian Jacquet vola al secondo turno
Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno del Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes, l'Atp 250 sul duro indoor a Lione che ha preso il posto del torneo di Marsiglia (montepremi di 757.320 euro), dal francese Kyrian Jacquet.
Berrettini ko in due set
Il tennista romano, numero 43 al mondo, si è arreso all'esordio al francese numero 85esimo del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (4), 7-5. Agli ottavi il transalpino, peraltro nativo di Lione, se la vedrà con il vincente del match tra lo statunitese Brandon Nakashima, testa di serie numero 5, ed il serbo Hamad Medjedovic.
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