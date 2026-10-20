© Getty Images

Berrettini ko a Lione: Kyrian Jacquet vola al secondo turno 

Il tennista romano è stato subito eliminato nel giro di due set col punteggio di 7-6 7-5
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 20.10.2026, 22:27

1 min

Berrettinijacquet

Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno del Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes, l'Atp 250 sul duro indoor a Lione che ha preso il posto del torneo di Marsiglia (montepremi di 757.320 euro), dal francese Kyrian Jacquet.

Berrettini ko in due set

Il tennista romano, numero 43 al mondo, si è arreso all'esordio al francese numero 85esimo del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (4), 7-5. Agli ottavi il transalpino, peraltro nativo di Lione, se la vedrà con il vincente del match tra lo statunitese Brandon Nakashima, testa di serie numero 5, ed il serbo Hamad Medjedovic.

Tutte le news
Tennis
Tennis, è ufficiale: niente Cincinnati Open per SinnerTennis
09.08.2026, 20:54

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS