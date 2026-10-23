Cobolli avanza a Lione: battuto Nakashima in rimonta. Chi affronta in semifinale

Flavio Cobolli è in semifinale al "Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes", l'Atp 250 sul duro indoor a Lione che ha preso il posto del torneo di Marsiglia (montepremi di 757.320 euro). L'italiano, prima testa di serie, ha battuto ai quarti di finale dopo 2 ore e 18 lo statunitense Brandon Nakashima, n.17 del mondo e 5 del seeding, per 4-6 6-4 6-4.