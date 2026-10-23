Cobolli avanza a Lione: battuto Nakashima in rimonta. Chi affronta in semifinale
Flavio Cobolli è in semifinale al "Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes", l'Atp 250 sul duro indoor a Lione che ha preso il posto del torneo di Marsiglia (montepremi di 757.320 euro). L'italiano, prima testa di serie, ha battuto ai quarti di finale dopo 2 ore e 18 lo statunitense Brandon Nakashima, n.17 del mondo e 5 del seeding, per 4-6 6-4 6-4.
Possibile derby con Musetti
Non finisce qui il programma dei quarti di finale a Lione, che ha già visto la vittoria di Tommy Paul su Corentin Moutet e di Taylor Fritz contro Daniel Altmaier. A seguire scenderà in campo l'altro azzurro Lorenzo Musetti, sesta testa di serie del torneo, contro il francese Luca Van Assche, n.48 del ranking mondiale. Chi vince affronterà proprio Cobolli in semifinale.
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