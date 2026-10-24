Musetti rimonta Cobolli e si prende il derby: ecco chi sfida in finale a Lione

LIONE (Francia) - Lorenzo Musetti conquista il derby azzurro in rimonta contro Flavio Cobolli in 4-6, 6-3, 7-5 e vola in finale al torneo Atp di Lione , al termine di una sfida intensa e combattuta. Dopo aver ceduto il primo set, il carrarino trova la forza di reagire e ribaltare l’inerzia dell’incontro, imponendo il proprio talento nei momenti decisivi. Una vittoria prestigiosa che non basta però a riaprire concretamente la corsa alle Atp Finals di Torino, un obiettivo ormai pressoché irraggiungibile dopo una stagione fortemente condizionata dagli infortuni che potrà essere impreziosita però da una vittoria in finale contro lo statunitense Taylor Fritz. Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca a Flavio Cobolli, non soltanto per la finale sfumata, ma anche per l'occasione mancata di avvicinarsi ulteriormente alle Atp Finals di Torino . Il romano conserva comunque il quinto posto nella Race e un margine rassicurante sugli inseguitori, ma dovrà attendere i risultati dei diretti concorrenti e cercare nuovi punti negli ultimi appuntamenti della stagione per trasformare il sogno Finals in realtà.

Il match

Partenza molto equilibrata, con entrambi solidi al servizio. Cobolli è più aggressivo, cerca spesso la rete e mette pressione a Musetti, che sul 3-3 annulla due palle break. Il momento decisivo arriva sul 5-4: un decimo game interminabile, durato oltre 11 minuti e 22 punti, nel quale Cobolli sfrutta il terzo set point, conquistando il primo break dell'incontro. Nel secondo la reazione immediata di Lorenzo, che strappa il servizio a Cobolli già nel primo game. Flavio perde precisione, si innervosisce e subisce un secondo break sul 4-2 con Musetti che chiude in appena 31 minuti prolungando tutto al terzo e decisivo set. Torna a regnare l'equilibrio con Cobolli che sul 5-4 vede annullarsi quattro match point, Lorenzo prende corraggio piazza il break e chiude in 7-5 dopo due ore e 33 di gioco.