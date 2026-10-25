Finalmente Musetti, l'Atp di Lione è suo! Fritz ko, l'azzurro torna alla vittoria dopo 4 anni

Il numero 26 del ranking ATP trionfa in Francia dopo aver messo ko Cobolli in semifinale: il tennista italiano s'impone per due set a zero sullo statunitense
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Pubblicato il 25.10.2026, 16:42

2 min

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Trionfo Azzurro in Francia:  Lorenzo Musetti torna a vincere 4 anni dopo e lo fa a Lione al “Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpe”contro lo statunitense Taylor Fritz. Il match andato in scena quest'oggi sul cemento francese - durato poco meno di un'ora e mezza - ha visto trionfare il numero 26 del ranking ATP col punteggio di due set a zero, con il tennista italiano praticamente mai in difficoltà nel corso dell'incontro, con il primo set chiuso sul 6-3 ed il secondo sul 6-4. Un percorso, quello messo in mostra a Lione da Musetti, da incorniciare: l'azzurro ha superato anche due ostacoli italiani, mettendo ko Matteo Arnaldi al primo turno e la testa di serie della competizione Flavio Cobolli.

Musetti torna a vincere: Fritz ko a Lione

Musetti si è cimentato quest'oggi nella sua decima finale in singolare nel circuito maggiore, ponendo fine al digiuno di vittorie. L'azzurro ha, infatti, interrotto una serie di sette sconfitte consecutive nei match per il titolo e porta a casa il suo terzo trofeo Atp dopo aver già trionfato nel 2022 ad Amburgo e Napoli. Il toscano, grazie al successo su Taylor Fritz, entra di diritto nel club degli azzurri che hanno finora conquistato almeno un titolo ATP nel 2026, tra i quali si ritrovano: Jannik Sinner con 6 trofei all'attivo, a cui si aggiungono Flavio Cobolli e Luciano Darderi con uno. Nulla da fare dunque per il tennista statunitense - al 14° posto nel ranking ATP - che si è visto costretto ad alzare bandiera bianca all'ultimo atto a Lione, dopo aver conquistato successi contro Herbert al primo turno, Altmaier al secondo e Tommy Paul nel derby tutto americano al penultimo turno della competizione francese. 

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