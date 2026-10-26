Il boom del FantaTennis, l’app per chi se ne intende: cosa è e come si gioca

Sono giovani, appassionati di sport, e dalla loro amicizia ha preso forma, grazie alle competenze maturate nel percorso degli studi universitari in Economia (Imprenditoria e Innovazione), il FantaTennis e l’App denominata Ace Cream . I protagonisti di quest’avventura, in espansione, sono il 26enne toscano David Bottai e i 27enni trentini Davide Polacco e Giuseppe Salvi , l’informatico del gruppo. Della loro esistenza abbiamo saputo tramite l’azienda torinese SGE Società Gestione Energetiche: «Tutto è nato – dice David Bottai – a causa del nostro ultimo esame da superare per la Laurea Magistrale presso l’Università di Bolzano. Avevamo un sogno e piano piano ha preso forma. Abbiamo analizzato il mercato di settore ispirandoci al FantaCalcio e al FantaSanremo, dando così vita al progetto. I primi ad essere stati contattati sono stati i responsabili di I3P, un incubatore del Politecnico di Torino, che hanno creduto in noi. Poi siamo entrati in una seconda incubazione, la Noi Techpark di Bolzano. Questo per dar vita a un minimo di struttura e percorso. Abbiamo lavorato tanto con la community per capirne le esigenze e sviluppare il prodotto». L’azienda ha preso forma nel marzo del 2024 e dal giugno dello stesso anno è iscritta all’albo delle startup innovative . L’App è nata circa un anno dopo.

Ace Cream, i numeri del FantaTennis e i tornei ATP seguiti

Con il 1000 di Indian Wells 2025 la prima vera esternazione: «Seguiamo 15 tornei l’anno – prosegue David – i quattro dello Slam, i Masters 1000, le Nitto Atp Finals e la Davis Cup. A oggi ne abbiamo seguiti 27 e gli utenti annuali sono arrivati a 30.000. Il numero più elevato è coinciso con il Roland Garros 2025 (13.000 utenti). Il 78% ha un’età inferiore a 44 anni, per lo più maschile. Per ora siamo solo in Italia ma la volontà è di espanderci all’estero». Il sostegno all’iniziativa è al momento legato alle partnership in essere. Ace Cream è gratuito, basta scaricare l’App e giocare. Occorre formare una squadra di sei giocatori, con 100 crediti a disposizione. I tennisti sono divisi in sei fasce, in base al tabellone e al seed del torneo. Si vince per il gusto di partecipare e superare gli amici-avversari ma nei piani di sviluppo futuri ci sono anche i premi.

Come funziona Ace Cream: squadre, booster e prediction nel FantaTennis

A rendere il gioco ancora più completo ci sono i booster e le prediction. I primi sono potenziamenti speciali che permettono ai giocatori di ottenere più punti al raggiungimento di obiettivi specifi ci. Per esempio, gli ace essi a segno in un match o i punti vinti in risposta (returnado). Le seconde sono dei pronostici su alcune partite selezionate dei diversi tornei. Un FantaTennis che entusiasma e dimostra come si possa giocare con il tennis ad anni luce di distanza dalle storture e minacce di morte rivolte ai tennisti da molti ed equivoci scommettitori.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito