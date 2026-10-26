Berrettini, esordio vincente a Vienna: Etcheverry ko in due set, ecco chi sfiderà Matteo agli ottavi
Esordio vincente per Matteo Berrettini all'”Erste Bank Open”, Atp 500 in scena sul cemento indoor di Vienna, in Austria, con un montepremi di 2.797.985 euro. Il tennista romano, numero 43 del mondo, ha sconfitto per 6-3 6-4 l’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 29 Atp. Berrettini, che nelle quattro precedenti partecipazioni a Vienna ha raggiunto una semifinale nel 2019 e tre quarti di finale, attende ora uno fra Flavio Cobolli, quarta testa di serie e reduce dalla semifinale di Lione persa con Musetti, e Grigor Dimitrov, in tabellone con una wild-card.
Il 2026 di Berrettini
Finora nel 2026 Matteo Berrettini ha collezionato 19 vittorie e 16 sconfitte nel circuito maggiore. Il rendimento migliore si è visto sulla terra rossa, con i quarti a Rio de Janeiro e il buon cammino al Roland Garros, terminato purtroppo con il ritiro nel match contro Arnaldi alla fine del secondo set. Da dopo Wimbledon in poi, però, il tennista azzurro non è più riuscito a vincere due incontri di fila nello stesso torneo.
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