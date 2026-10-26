Berrettini, esordio vincente a Vienna: Etcheverry ko in due set, ecco chi sfiderà Matteo agli ottavi

Esordio vincente per Matteo Berrettini all'”Erste Bank Open”, Atp 500 in scena sul cemento indoor di Vienna, in Austria, con un montepremi di 2.797.985 euro. Il tennista romano, numero 43 del mondo, ha sconfitto per 6-3 6-4 l’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 29 Atp. Berrettini, che nelle quattro precedenti partecipazioni a Vienna ha raggiunto una semifinale nel 2019 e tre quarti di finale, attende ora uno fra Flavio Cobolli, quarta testa di serie e reduce dalla semifinale di Lione persa con Musetti, e Grigor Dimitrov, in tabellone con una wild-card.