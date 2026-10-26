Berrettini-Musetti, gelo in diretta: clamorosa esclusione dalla Davis! E intanto Sinner va in Arabia

Jannik Sinner non sarà l'unico grande escluso in Coppa Davis : il numero uno azzurro, reduce da un infortunio al ginocchio che lo sta tenendo ormai fuori da tempo, non è stato convocato dal capitano della Nazionale Filippo Volandri per ovvi motivi, ma a far compagnia a Jannik lontano dal campo ci sarà un altro azzurro: si tratta di Matteo Berrettini, reduce dal successo contro l'argentino Etcheverry al primo turno a Vienna , il quale non è stato preso in considerazione da Volandri per le fasi finali di Coppa Davis con l' Italia , testa di serie, che farà il proprio esordio nei quarti di finale mercoledì 25 novembre alle 16 contro la Corea del Sud . In caso di successo, la squadra di Volandri tornerà in campo per affrontare in semifinale la vincente della sfida tra Repubblica Ceca e Canada . Dall'altra parte del tabellone Gran Bretagna-Germania e Austria-Spagna: gli azzurri potranno incrociare spagnoli o tedeschi soltanto in un'eventuale finale , in programma domenica 29 novembre alle 15.

Berrettini e la domanda su Musetti: cos'è successo

Chi prenderà parte alla missione azzurra di conquistare il quarto titolo consecutivo, saranno invece Simone Bolelli ed Andrea Vavassori per il doppio, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Lorenzo Musetti. Proprio quest'ultimo è reduce dall'incredibile successo a Lione contro Fritz, portando a casa un trofeo che mancava da 4 lunghi anni e 7 finali in singolo perse. In merito al successo del connazionale, è stato "interrogato" Matteo Berrettini al termine del successo per due set a zero contro il numero 29 del ranking ATP Etcheverry. "Siamo in diretta?" è la prima domanda posta da 'The Hammer' dinanzi alle telecamere al termine dell'incontro in Austria, il quale - una volta ricevuta la conferma - ha risposto alla domanda posta dall'intervistatore sul successo di Lorenzo Musetti a Lione: "Ok, va bene. So che ha lavorato veramente duro per tornare e penso davvero che se lo sia meritato" ha risposto frettolosamente Berrettini, le cui espressioni facciali sembrano aver parlato molto più di lui. Il tennista azzurro, infatti, è sembrato decisamente imbarazzato al momento della domanda. Il motivo potrebbe essere quello della tanto vociferata rottura tra i due, circolata nelle ultime ore. E l'esclusione dalla Coppa Davis per Berrettini è tutt'altro che una cosa a favore sul rapporto tra i due...

Sinner, buone notizie: ecco quando rientra

Tra la miriade di notizie relative all'Italia del tennis, la più importante è sicuramente quella del ritorno in campo di Jannik Sinner. Il calvario del numero uno azzurro sembrerebbe essere agli sgoccioli, con Jannik che riprenderà in mano la racchetta al Six Kings Slam di Riad a fine dicembre: lo dice Supertennis, la tv della federazione tennis, dopo che l'azzurro ha postato sul suo profilo Instagram una storia con la carta del torneo col suo volto e il suo nome.

Un ritorno tanto atteso quanto sofferto quello di Sinner, che potrà finalmente mettersi alle spalle l'infortunio al ginocchio. L'ultima apparizione sui campi di Jannik risale allo scorso luglio, nel successo in finale a Wimbledon contro Zverev, con il tedesco che dista soltanto 100 punti dalla vetta nel ranking ATP, momentaneamente occupata dall'azzurro.