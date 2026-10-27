Paolini subito fuori a Tokyo: Osaka si impone in 2 set e vola agli ottavi
Jasmine Paolini abbandona la scena di Tokyo. L'ex top ten azzurra - già reduce dal ko agli ottavi di Ningbo - cade all'esordio (pagando un sorteggio sfortunato) contro la numero 17 Wta e 7ª testa di serie Naomi Osaka, che sul centrale dell'Ariake Coliseum si impone in 1 ora e 38 minuti in 2 set: 6-3, 7-6 lo score che consente alla giapponese di inaugurare il proprio cammino al 500 di casa, dove attende ora di sfidare Mia Pohankova per l'accesso ai quarti di finale.
La stagione di Paolini
Il bilancio della campionessa azzurra riporta ora 19 sconfitte e 22 vitorie. Tra i migliori traguardi stagionali figurano invece i quarti di Wimbledon (ko con Marta Kostyuk), la semifinale di Merida (ko con Cristina Bucsa) e gli ottavi ndi Indian Wells (ko con Talia Gibson).
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