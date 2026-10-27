Effetto Sinner, exploit Binaghi, storico sorpasso: il tennis ha più tesserati del calcio

Jannik Sinner , 95 settimane da Numero 1, non gioca dal 12 luglio scorso e tornerà in campo il 30 dicembre in Arabia Saudita, per il Six Kings Slam. Eppure, il suo dirompente effetto sul tennis italiano continua a ritmi impressionanti. L'ultima riprova la fornisce il report del Coni che ha per oggetto i numeri dello sport italiano: censisce 48 federazioni sportive, 15 discipline associate, 14 enti di promozione sportiva. L'analisi certifica lo storico sorpasso del tennis sul calcio e storico non è un aggettivo né abusato né eccessivo, ma doveroso . Per la prima volta in oltre un secolo, già nel 2024 i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel (1.162.477) hanno superato i tesserati della Federazione Italiana Giuoco Calcio (1.123.054). Il volley ne conta 59.797; il basket 320.769; l'atletica leggera 292.599. Nel 2025, gli affiliati alla Fitp sono diventati 1.254.153. C'è di più: i circoli hanno sfondato quota 4 mila, le scuole tennis e padel sono oltre 2.500.

Tennis, i risultati del lavoro di Binaghi

Venticinque anni fa, l'allora Federtennis contava 130 mila iscritti; venticinque anni dopo, l'immane lavoro di Angelo Binaghi ha partorito questi risultati, ancora più eclatanti in ambito ricavi e bilanci. Nel 2024, il fatturato era stato di 209 milioni rispetto ai 224 della Figc; nel 2025, il sorpasso si è compiuto: oltre 240 milioni rispetto ai 214 milioni di Via Allegri. E per il 2026 si annuncia un introito di 280 milioni, gran parte dei quali saranno reinvestiti in tutte le attività che fanno capo alla Fitp. I praticanti sono 6,5 milioni, l'impatto economico supera gli 8,7 miliardi di euro, dei quali 1,5 miliardi vanno all'Erario. Si capisce perché Binaghi rimarchi a ogni pié sospinto: "Ogni euro investito nel settore produce mediamente 4,6 euro di benefici per la collettività, in termini di salute, produttività e ricadute economiche indirette."

Binaghi, il miglior dirigente che il tennis abbia mai avuto

E tutto questo si deve agli straordinari successi di Sinner, allo spirito di emulazione suscita negli altri azzurri (attualmente, nel ranking Atp ce ne sono 7 nei primi 100: Sinner N.1; Cobolli N.6; Darderi N.23; Musetti N.26; Berrettini N.48; Bellucci N.66; Sonego N.91) e alla martellante azione di Binaghi, senza ombra di dubbio il miglior dirigente che il tennis abbia mai avuto in 132 anni di storia. Da quando, il 16 aprile 1894 nacque l'Associazione Italiana Lawn Tennis (AILT) che si si sciolse a causa di insanabili frizioni interne. Poi, il 18 maggio 1910, a Firenze, il Marchese Piero Antinori fondò la Federazione Italiana Lawn Tennis (FILT) con 26 circoli affiliati e lo stesso Antinori primo presidente. Nel 2001, l'avvento di Binaghi. E la rivoluzione è cominciata.