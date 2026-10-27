Cobolli batte Dimitrov e guai fisici: è agli ottavi a Vienna, ora il derby con Berrettini

Flavio Cobolli firma un'impresa straordinaria sul Centrale di Vienna , superando Grigor Dimitrov in tre set (6-4, 3-6, 6-3) e conquistando gli ottavi di finale. La vittoria, però, lascia in eredità più di qualche apprensione per le condizioni fisiche dell'azzurro, costretto a ricorrere a ripetuti trattamenti medici alla coscia sinistra nel corso della partita. Nonostante il dolore e la fatica, il romano ha gestito con maturità i momenti caldi dell'incontro, chiudendo la contesa al termine di un finale al cardiopalmo. Ora, per il tennista azzurro, la strada si fa in salita: nel prossimo turno andrà in scena un attesissimo e affascinante derby italiano (e capitolino) contro Matteo Berrettini .

La cronaca del match

Il match si è sviluppato su binari di grande equilibrio fin dalle prime battute, con Cobolli bravo a strappare il primo parziale per 6-4 grazie a una maggiore precisione da fondo campo. Nel secondo set, complice il fastidio muscolare che ha richiesto l'intervento del fisioterapista, l'azzurro ha accusato un calo d'intensità, permettendo a Dimitrov di rientrare in partita e chiudere sul 6-3. Nel set decisivo, tuttavia, Cobolli ha stretto i denti ritrovando la verve dei giorni migliori: strappando il servizio al momento opportuno e resistendo ai tentativi di rimonta del bulgaro, il romano ha chiuso i conti sul 6-3 al quinto match point utile, staccando il pass per il prossimo turno e proiettandosi verso la supersfida tricolore.