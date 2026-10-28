Sinner, la mossa Norman per conquistare Parigi: il segreto che fece crollare Djokovic
Tante idee, poche parole: alla scoperta del probabile prossimo coach di Jannik. Ha irrobustito il gioco di Wawrinka portandolo a vincere tre tornei dello Slam
Senza saperlo, Jannik Sinner è già da tempo un allievo di Magnus Norman, il coach che prenderà il posto di Cahill e che nel 2022 era già in cima alla lista dei possibili fiancheggiatori di Simone Vagnozzi. Ma a quel tempo il primo problema di JS era l’erba, nella fattispecie quella di Wimbledon, e Darren l’australiano vantava molti punti in più a proprio favore. Oggi, due volte campione dei Championships, il problema di Sinner è un altro, si chiama Roland Garros, lo Slam su terra rossa che andrebbe (e prima o poi andrà, se i problemi fisici lo lasceranno in pace) a completare il quadro del Grand Slam in carriera. Con questa necessità Norman si coniuga assai meglio. A Parigi è stato finalista (nel 2000, battuto da Kuerten), a Roma vincitore (sempre nel 2000 e contro Guga, nel giorno dello scudetto della Lazio e della Juventus impantanata a Perugia), ma di più e meglio ha fatto da coach, suggerendo a Stan Wawrinka, era il 2015, l’artifizio per battere Novak Djokovic. Una scelta tennistica che ha dato vita a un modo di giocare mai visto prima. Lo stesso che Sinner ha posto al centro della propria carriera.
Magnus Norman e Stan Wawrinka: la strategia vincente contro Novak Djokovic
Alla vigilia di quella finale Slam che ribaltò tutti i possibili pronostici, Stanimal si presentò forte di un titolo in Australia, di un buonissimo percorso nel torneo, che lo vide battere Federer nei quarti poi Tsonga in semifinale, e di un paio di pantaloncini porta fortuna. Erano a rombi fucsia, inquadrati in una doppia griglia di righe bianche, brutti come non si erano mai visti. Oggi sono esposti nel Tenniseum, il museo al centro dell’impianto parigino. In più c’erano i consigli di Magnus, quelli sì davvero geniali. Gli disse, lo svedese, di affrontare Nole giocando a tutto braccio, tutti i colpi, come un ossesso, e di sostenerli con un ritmo-gara fuori dalla norma (ma non dalla Norman…), un’applicazione cui Stan si sottomise con grande spirito di sopportazione e gli dette tutte e tre le sue vittorie Slam (a Melbourne e Parigi 2015, poi agli US Open 2016, sempre su Djokovic). Un tennis inusuale, di grande impatto, che a quei tempi venne definito esagerato, ma contro il quale Djokovic mostrò crepe irreparabili. Un discorso tecnico che Medvedev seppe proseguire nella finale US Open del 2021, con l’aggiunta di una seconda palla sopra i 200 orari, e alla fine sviluppato da Sinner con il suo tennis di irresistibili spinte che nelle migliori giornate prevedeva il 6-0, 6-1 fisso nei primi turni, e lo “sbaracco” (scusatemi, termine toscano, ma sta per sbaraccare) degli avversari più illustri. Un tennis al quale, con i suoi modi, e i suoi geni, ha aderito anche Alcaraz, e sembra stia cercando, nella sua crescita, il giovane Jodar.
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