Sinner, la mossa Norman per conquistare Parigi: il segreto che fece crollare Djokovic

Senza saperlo, Jannik Sinner è già da tempo un allievo di Magnus Norman, il coach che prenderà il posto di Cahill e che nel 2022 era già in cima alla lista dei possibili fiancheggiatori di Simone Vagnozzi. Ma a quel tempo il primo problema di JS era l’erba, nella fattispecie quella di Wimbledon, e Darren l’australiano vantava molti punti in più a proprio favore. Oggi, due volte campione dei Championships, il problema di Sinner è un altro, si chiama Roland Garros, lo Slam su terra rossa che andrebbe (e prima o poi andrà, se i problemi fisici lo lasceranno in pace) a completare il quadro del Grand Slam in carriera. Con questa necessità Norman si coniuga assai meglio. A Parigi è stato finalista (nel 2000, battuto da Kuerten), a Roma vincitore (sempre nel 2000 e contro Guga, nel giorno dello scudetto della Lazio e della Juventus impantanata a Perugia), ma di più e meglio ha fatto da coach, suggerendo a Stan Wawrinka, era il 2015, l’artifizio per battere Novak Djokovic. Una scelta tennistica che ha dato vita a un modo di giocare mai visto prima. Lo stesso che Sinner ha posto al centro della propria carriera.