Wawrinka, l'addio al tennis nella sua Svizzera: "Nessun rimpianto". E sul futuro sorprende…

BASILEA (Svizzera) - Ha scelto il torneo di casa per dire addio al tennis. Lo svizzero Stan Wawrinka chiude la carriera dopo 590 partite vinte e tre titoli Slam, con una certezza : "L'unico modo in cui puoi lasciare questo sport - ha detto all'ATP - è senza alcun rimpianto".

Il futuro di Stan? Ecco la risposta

Prima di quel che è diventato il suo ultimo match in carriera, perso contro il ceco Jiri Lehecka, si è allenato con Novak Djokovic. Gli hanno dedicato una standing ovation da brividi e un’opera d’arte. Hanno invitato a cantare per lui Bastian Baker, 35enne interprete di Losanna con l'aria dell'eterno ragazzo che ha già alle spalle oltre 10 anni di carriera e 2000 concentri in cinque continenti, dove ha portato le sue coinvolgenti canzoni folk. "Cosa farò dopo? Andrò a sciare, poi solo fondue, raclette e vino", ha detto nella cerimonia tenutasi a Basilea dove è in corso il torneo Atp.

La carriera di Warinka

Una carriera costellata di successi prestigiosi, con tre trionfi Slam conquistati battendo in finale i numeri uno del mondo: gli Australian Open del 2014 contro Rafael Nadal, il Roland Garros del 2015 e gli US Open del 2016, entrambi contro Novak Djokovic. Nel palmarès dello svizzero figurano anche il Masters 1000 di Montecarlo del 2014, vinto superando Roger Federer, e la Coppa Davis conquistata nello stesso anno con la nazionale elvetica. Senza dimenticare l'oro olimpico nel doppio a Pechino 2008, proprio in coppia con Federer. Sedici titoli ATP in singolare e un terzo posto nel ranking mondiale come miglior piazzamento: numeri che raccontano la grandezza di uno dei protagonisti del tennis degli ultimi vent'anni.