Musetti mai sazio. Dopo Lione batte Tiafoe e vola agli ottavi di Vienna: chi sfida ora

Esordio vincente per Lorenzo Musetti , che fresco del trionfo a Lione (e della convocazione in Coppa Davis che è stata accompagnata dai rumor sulla presunta rottura con l'escluso Matteo Berrettini ) taglia il nastro al proprio cammino sul cemento di Vienna ( orfano del suo campione in carica Jannik Sinner ), dove supera in 2 set il numero 8 al mondo Frances Tiafoe imponendosi con il finale di 7-6, 7-5. Uno score che consente all'ex top ten azzurro e numero 25 Atp di raggiungere il britannico Arthur Fery , a sua volta uscito vincitore dal confronto con il connazionale Jacob Fearnley , ritiratosi sul parziale di 5-1. I due si ritrovano per la seconda volta in carriera dopo il successo di Musetti al primo turno dello Us Open 2026 (6-3, 6-3, 7-5).

Bolelli e Vavassori volano alle Finals

Sorridono anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che al debutto contro il tandem Alexander Zverev-Marcelo Melo si impongono per 7-6, 6-2. Un successo che consente agli azzurri di qualificarsi alle Finals di Torino - in programma dal 15 al 22 novembre - per il terzo anno consecutivo. Dopo l'eliminazione al round robin del 2024, Bolelli e Vavassori si sono poi arresi solamente in semifinale contro Harri Heliövaara e He​​​​​​​nry Patten, vincitori delle Finals 2025.

Aspettando il derby Cobolli-Berrettini

Attesi sul cemento della Wiener Stadthalle anche Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, impegnati nel derby azzurro valido per l'accesso ai quarti di finale: il vincitore affronterà a loro volta uno tra Alex de Minaur e Learner Tien. Si è invece risolto a favore di Luciano Darderi l'altro derby tricolore di Vienna, con il numero 21 al mondo al mondo che dopo avere sconfitto Matteo Arnaldi sfiderà Tommy Paul. Sia Darderi che Cobolli e Berrettini scenderanno in campo giovedì 29 ottobre.