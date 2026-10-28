Musetti mai sazio. Dopo Lione batte Tiafoe e vola agli ottavi di Vienna: chi sfida ora
Esordio vincente per Lorenzo Musetti, che fresco del trionfo a Lione (e della convocazione in Coppa Davis che è stata accompagnata dai rumor sulla presunta rottura con l'escluso Matteo Berrettini) taglia il nastro al proprio cammino sul cemento di Vienna (orfano del suo campione in carica Jannik Sinner), dove supera in 2 set il numero 8 al mondo Frances Tiafoe imponendosi con il finale di 7-6, 7-5. Uno score che consente all'ex top ten azzurro e numero 25 Atp di raggiungere il britannico Arthur Fery, a sua volta uscito vincitore dal confronto con il connazionale Jacob Fearnley, ritiratosi sul parziale di 5-1. I due si ritrovano per la seconda volta in carriera dopo il successo di Musetti al primo turno dello Us Open 2026 (6-3, 6-3, 7-5).
Bolelli e Vavassori volano alle Finals
Sorridono anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che al debutto contro il tandem Alexander Zverev-Marcelo Melo si impongono per 7-6, 6-2. Un successo che consente agli azzurri di qualificarsi alle Finals di Torino - in programma dal 15 al 22 novembre - per il terzo anno consecutivo. Dopo l'eliminazione al round robin del 2024, Bolelli e Vavassori si sono poi arresi solamente in semifinale contro Harri Heliövaara e Henry Patten, vincitori delle Finals 2025.
Aspettando il derby Cobolli-Berrettini
Attesi sul cemento della Wiener Stadthalle anche Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, impegnati nel derby azzurro valido per l'accesso ai quarti di finale: il vincitore affronterà a loro volta uno tra Alex de Minaur e Learner Tien. Si è invece risolto a favore di Luciano Darderi l'altro derby tricolore di Vienna, con il numero 21 al mondo al mondo che dopo avere sconfitto Matteo Arnaldi sfiderà Tommy Paul. Sia Darderi che Cobolli e Berrettini scenderanno in campo giovedì 29 ottobre.
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