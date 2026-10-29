Atp Vienna, Darderi travolto in due set: va avanti Tommy Paul

Pesante sconfitta per Luciano Darderi al secondo turno dell'Erste Bank Open, Atp 500 in corso sul duro indoor a Vienna, alla Wiener Stadthalle (montepremi 2.797.985 euro). L'italo-argentino, numero 23 del mondo e che all'esordio si era aggiudicato il derby con Matteo Arnaldi, viene eliminato con un doppio 6-1, in appena 48 minuti di gioco, dallo statunitense Tommy Paul, settima testa di serie. L'americano attende ora uno fra Carlos Alcaraz e Nikoloz Basilashvili.