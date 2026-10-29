Non è mai cominciato l'ottavo di finale di Vienna per Luciano Darderi , uscito di scena dall'ultimo 500 stagionale ( orfano del suo campione in carica Jannik Sinner ) dopo essersi arreso al doppio 6-1 di Tommy Paul . Un risultato che segue il successo nel derby azzurro con Matteo Arnaldi e prima ancora il ko agli ottavi di Almaty. Il numero 21 al mondo e 3 d'Italia (prossimo a indossare la maglia della nazionale in Coppa Davis) prepara ora il debutto al 1000 di Parigi-La Defense Arena, al via il 2 novembre con finale in programma sabato 7. Lo statunitense ex numero 8 al mondo sarà invece impegnato contro Carlos Alcaraz , uscito vincitore dal confronto con Nikoloz Basilashvili , risolto al termine di un lungo e combattuto tie-break al secondo set (6-1, 7(13)-6). Finale amarissimo invece nel derby tra Flavio Cobolli e Matteo Berrettini , interrotto sul parziale di 5-2 a favore del Martello a causa dell'infortunio del numero 6 al mondo, già in difficoltà all'esordio contro Grigor Dimitrov . Un epilogo che ha gettato nella disperazione Cobolli, scoppiato in un lungo pianto che ha visto l'amico Berrettini sedersi al suo fianco nel tentativo di consolarlo. L'agenda del numero 2 d'Italia prevede tra i vari impegni anche le Finals di Torino: ma preoccupano le condizioni fisiche. Sarà dunque Berrettini ad affrontare Alex de Minaur , che nell'altro ottavo di finale ha sconfitto Learner Tien in 2 set (6-4, 6-2). Fra gli altri incontri validi per gli ottavi, Daniil Medvedev rimonta il primo parziale di Cameron Norrie e raggiunge Adrian Mannarino (4-6, 6-3, 7-6). Quanto all'altro 500 in corso a Basilea, in serata Novak Djokovic contenderà a Jan-Lennard Struff l'accesso ai quarti di finale.

Musetti eliminato, Zverev nuovo n.1

Vienna perde anche Lorenzo Musetti, che fallisce la rimonta su Arthur Fery arrendendosi al finale di 4-6, 7-5, 4-6. L’ex top ten azzurro era reduce dal successo su Frances Tiafoe (7-6, 7-5) - e prima ancora dal trionfo di Lione - mentre il britannico ora best ranking 31 Atp, sfiderà Alexander Zverev, che supera Tallon Griekspoor per 6-4, 7-5. È questo il successo che a partire da lunedì 2 novembre consegnerà al 2 volte campione Slam e tanto a lungo numero 2 o 3 Atp, il primo posto della graduatoria mondiale. Un traguardo che consacra una carriera che sembrava destinata a restare incompiuta ma rilanciata con la complicità della fortuna e il merito di averla sfruttata a dovere. Queste le due parole: "Per chi non ha capito perchè ho esultato così tanto per una vittoria al secondo turno è che sono diventato il nuovo numero 1 ed è la sensazione più bella del mondo. Ce l'ho fatta grazie alle persone del mio team, siamo una squadra, lavoriamo insieme da 13 anni, abbiamo vissuto tutto insieme perchè la 'formazione' è la stessa più o meno dall'inizio della carriera, mio papà, il fisioterapista, tutti. E' stato un anno particolare ed è ancora più bello tagliare questo traguardo qui a Vienna, una città che amo tanto, in uno degli stadi che amo di più in assoluto dove la gente mi sostiene al 100%, ci vediamo domani per i quarti".