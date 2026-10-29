Zverev batte Griekspoor a Vienna e supera Sinner: sarà il nuovo n° 1! Musetti e Darderi eliminati
Non è mai cominciato l'ottavo di finale di Vienna per Luciano Darderi, uscito di scena dall'ultimo 500 stagionale (orfano del suo campione in carica Jannik Sinner) dopo essersi arreso al doppio 6-1 di Tommy Paul. Un risultato che segue il successo nel derby azzurro con Matteo Arnaldi e prima ancora il ko agli ottavi di Almaty. Il numero 21 al mondo e 3 d'Italia (prossimo a indossare la maglia della nazionale in Coppa Davis) prepara ora il debutto al 1000 di Parigi-La Defense Arena, al via il 2 novembre con finale in programma sabato 7. Lo statunitense ex numero 8 al mondo sarà invece impegnato contro Carlos Alcaraz, uscito vincitore dal confronto con Nikoloz Basilashvili, risolto al termine di un lungo e combattuto tie-break al secondo set (6-1, 7(13)-6). Finale amarissimo invece nel derby tra Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, interrotto sul parziale di 5-2 a favore del Martello a causa dell'infortunio del numero 6 al mondo, già in difficoltà all'esordio contro Grigor Dimitrov. Un epilogo che ha gettato nella disperazione Cobolli, scoppiato in un lungo pianto che ha visto l'amico Berrettini sedersi al suo fianco nel tentativo di consolarlo. L'agenda del numero 2 d'Italia prevede tra i vari impegni anche le Finals di Torino: ma preoccupano le condizioni fisiche. Sarà dunque Berrettini ad affrontare Alex de Minaur, che nell'altro ottavo di finale ha sconfitto Learner Tien in 2 set (6-4, 6-2). Fra gli altri incontri validi per gli ottavi, Daniil Medvedev rimonta il primo parziale di Cameron Norrie e raggiunge Adrian Mannarino (4-6, 6-3, 7-6). Quanto all'altro 500 in corso a Basilea, in serata Novak Djokovic contenderà a Jan-Lennard Struff l'accesso ai quarti di finale.
Musetti eliminato, Zverev nuovo n.1
Vienna perde anche Lorenzo Musetti, che fallisce la rimonta su Arthur Fery arrendendosi al finale di 4-6, 7-5, 4-6. L’ex top ten azzurro era reduce dal successo su Frances Tiafoe (7-6, 7-5) - e prima ancora dal trionfo di Lione - mentre il britannico ora best ranking 31 Atp, sfiderà Alexander Zverev, che supera Tallon Griekspoor per 6-4, 7-5. È questo il successo che a partire da lunedì 2 novembre consegnerà al 2 volte campione Slam e tanto a lungo numero 2 o 3 Atp, il primo posto della graduatoria mondiale. Un traguardo che consacra una carriera che sembrava destinata a restare incompiuta ma rilanciata con la complicità della fortuna e il merito di averla sfruttata a dovere. Queste le due parole: "Per chi non ha capito perchè ho esultato così tanto per una vittoria al secondo turno è che sono diventato il nuovo numero 1 ed è la sensazione più bella del mondo. Ce l'ho fatta grazie alle persone del mio team, siamo una squadra, lavoriamo insieme da 13 anni, abbiamo vissuto tutto insieme perchè la 'formazione' è la stessa più o meno dall'inizio della carriera, mio papà, il fisioterapista, tutti. E' stato un anno particolare ed è ancora più bello tagliare questo traguardo qui a Vienna, una città che amo tanto, in uno degli stadi che amo di più in assoluto dove la gente mi sostiene al 100%, ci vediamo domani per i quarti".
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